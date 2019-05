Muminovic ist Burinas Ass im Ärmel

Rotenburg - Von Matthias Freese. Erst ein verspäteter Beginn, dann noch zwei längere Unterbrechungen wegen starker Graupelschauer – trotzdem gelang den Tennis-Herren des TC Grün-Weiß Rotenburg nach mehr als acht Stunden mit einem 7:2-Heimsieg gegen den TSC Göttingen ein erfolgreicher Start in die neue Oberligasaison. Länger hätte es nicht gehen dürfen. „Am Ende der Doppel war es stockduster, da konnte man den Ball nur noch schwer erkennen“, bemerkte der an Position sechs eingesprungene Vincent Wuttke. Sein Coach Zlatan Burina hatte dabei mit dem 17-jährigen Bosnier Danijal Muminovic ein Ass aus dem Ärmel gezogen.

Erst am Freitag hatte Burina den aus seiner Heimatstadt Tuzla stammenden Muminovic in Dortmund vom Flughafen abgeholt, um ihn am Tag darauf als Nummer vier auf den Platz zu schicken. Schon im Winter hatte das Talent einmal ausgeholfen – allerdings nur in der zweiten Mannschaft. „Da hat er mich schon begeistert. Und ich wusste, dass er jetzt eine Klasse besser spielt als in der Halle, denn er ist ein Sandplatzspieler. Auf Sand ist er eine Maschine“, schwärmte der erfahrene Coach nach dem überzeugenden 6:1, 6:1 gegen Ben Fiedler. Auch am nächsten Sonntag beim DTV Hannover soll Muminovic auflaufen, „geplant ist, dass er auch zum dritten Spiel kommt“ – danach rechnet Burina mit dem Einsatz seiner Nummer eins Aziz Kijametovic (ebenfalls aus Tuzla), der noch in den USA weilt.

Muminovic beendete sein Match am schnellsten und klarsten. Auch Sebastian Loss war im Duell der Zweier gegen Mathis Förster ähnlich flott, und damit noch fertig, bevor die weißen „Bälle“ vom Himmel fielen. Wuttke bekam den Schauer indes voll ab. Im ersten Satz hatte er einen 2:5-Rückstand gegen den jungen und sehr sicher spielenden Linkshänder Armin Trkja noch fast aufgeholt, verpasste aber zweimal die Chance, zum 5:5 auszugleichen und unterlag mit 4:6. Danach haderte der Rotenburger zu sehr mit seinem Spiel – 0:6. Im letzten Aufschlagspiel erhielten die beiden Protagonisten die Ladung von oben – „aber ich wollte bei 0:5-Rückstand nicht noch eine Stunde warten“, erklärte Wuttke und nannte den Grund für seine Niederlage: „Er hat angefangen, langsam zu spielen. Damit hat er mich gekillt.“

+ Fleckenteppich durch Graupelschauer: Keine idealen Bedingungen, um der Filzkugel hinterherzujagen. © Freese

Die zweite Einzelrunde war gerade in Gang, da folgte auch schon die nächste Pause. Als es dann weitergehen konnte, erwischten Calvin Endom an Position fünf und auch Tarik Burina im Spitzeneinzel einen ganz schlechten Start – beide gaben den ersten Satz ab. Während der 18-jährige Endom letztlich in drei Durchgängen mit 1:6, 6:2, 0:6 gegen Benjamin Tzschentke unterlag, gelang Burina die erfolgreiche Wende gegen Hannes Meier – 3:6, 6:2, 6:2. Einen Satz weniger benötigte Philipp Barautzki gegen Sebastian Schmiedl – 6:3, 6:4.

+ Vincent Wuttke brachte sein Einzel trotz der weißen „Bälle“ von oben zu Ende – allerdings erfolglos. © Freese

Dennochwar das Ding längst noch nicht durch, auch wenn es nach dem 6:1 im ersten Satz zwischen Tarik Burina und Muminovic im zweiten Doppel gegen Meier und Tzschentke den Anschein hatte. Das bosnische Duo erlaubte sich im zweiten Durchgang einen Durchhänger (2:6), brachte im dritten aber den Sieg nach Hause (6:4). Auch Loss und Barautzki setzten sich gegen Förster und Schmiedl mit 6:3, 7:6 durch. Die in ihren Einzeln sieglosen Endom und Wuttke fuhren gegen Fiedler und Trkja in drei Sätzen sogar den siebten Punkt für Rotenburg ein (4:6, 7:6, 6:3).