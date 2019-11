Es müllert wieder!

„Edelreservist“ des RSV darf von Beginn an ran und erzielt Doppelpack – 4:1

+ Immer unterwegs: Michel Müller (am Ball), verfolgt von Lüneburgs Julian Albrecht. Fotos: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Tim Ebersbach hat nicht auf die Stimmen aus dem Hintergrund gehört. „Der Vorschlag kam“, verriet der Coach des Rotenburger SV. Doch er habe nur „ganz kurz“ darüber nachgedacht und sich dann eben anders entschieden. Michel Müller, erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf, durfte also noch bis zur 83. Minute auf dem Feld bleiben und nutzte seine Chance. Mit einem Doppelpack in nur zwei Minuten – jeweils aufgelegt vom eingewechselten Jan Friesen – lenkte er den Tabellenzweiten der Fußball-Landesliga zum 4:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Eintracht Lüneburg. Die letzte Hinrundenpartie war kurzfristig in die Wümmestadt auf Platz eins verlegt worden, weil in Lüneburg wegen der Regenfälle nichts ging.