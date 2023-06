Müller zieht es aus seiner Komfortzone heraus

Von: Hendrik Denkmann

Künftig ist Michel Müller nicht mehr mit dem RSV-Logo auf der Brust auf den Sportplätzen zu finden. Sechseinhalb Jahre trug der Wümmestädter nun diese Farben. © Denkmann

Aus der Kreisliga geht es für Michel Müller zum Landesligisten SV Ahlerstedt/Ottendorf. Seine Trainerkarriere pausiert der Rotenburger dafür erst mal.

Rotenburg – Beide Vereine hatten sich darauf verständigt, die Gespräche bewusst erst nach dem Hurricane Festival aufzunehmen. Nun, einige Tage später steht endgültig fest: Michel Müller verlässt den Rotenburger SV nach sechseinhalb Jahren und schließt sich dem Oberliga-Absteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf an. „Der Wechsel ist fix“, bestätigt Torsten Krieg-Hasch, sportlicher Leiter und künftiger Coach der Zweiten bei den Wümmestädtern, und hält seinem Vorgänger die Türen für die Zukunft offen.

Er sei mit Blick auf den Abgang zwiegespalten, gibt Krieg-Hasch zu: „Ich hätte ihn gerne gehalten. Er ist einer der wenigen erfahreneren Spieler in der Zweiten gewesen. Auf der anderen Seite hatte er einen anderen Plan und wollte sich sportlich austesten.“ Genau dies war der Hauptgrund für seinen Wechsel, betont Müller: „Ich habe mir gesagt, dass ich aus meiner Komfortzone raus will, um es mir selbst noch mal zu beweisen. Ich hatte das Gefühl, dass ich das persönlich beim RSV nicht mehr schaffen kann. Hier stand für mich nur noch der Spaß im Vordergrund und selbst bin ich fauler geworden. Damit muss jetzt Schluss sein.“

Ahlerstedt als einzige Option in der Landesliga

Die Herausforderung zieht ihn nun in die Landesliga. Eine Klasse tiefer gab es durchaus auch Angebote vom Heeslinger SC II oder Aufsteiger SG Unterstedt. „Vom ersten Telefonat bis zu den Gesprächen hatte ich aber nur Ahlerstedt im Kopf. Da waren die anderen Vereine schnell raus“, verrät Müller, bei dem sich andere Landesligisten nach eigenen Angaben nicht gemeldet hätten. Auch die Oberliga-Elf des RSV war keine Option für ihn, da der Drei-Klassen-Sprung zu groß gewesen wäre. „Das Ziel Landesliga konnten wir ihm somit mit unserer Ersten nicht bieten“, weiß Krieg-Hasch.

Und Müller wiederum weiß, „was mich da erwartet. Das ist ein Oberliga-Absteiger. Da herrscht noch mal ein anderes Niveau. Auf dem habe ich jetzt zwei Jahre nicht mehr gespielt. Um da wieder hinzukommen, muss ich die nächsten Wochen in der Vorbereitung nutzen und das Fitnessdefizit abbauen.“ Das Ziel sei es, nicht dauerhaft auf der Bank zu sitzen, sondern möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Wenn dies jedoch nicht der Fall sein wird, könnte er sich durchaus eine Rückkehr zum RSV vorstellen. Darauf setzt auch Krieg-Hasch: „Ich hoffe, dass wir wieder das erste Gespräch führen, wenn er merkt, dass es in Ahlerstedt nicht läuft.“

Krieg-Hasch glaubt an den eigenen Kader

Bis dahin – vielleicht auch länger – lässt Müller erst einmal seine Trainerkarriere ruhen. „Das ist zeitlich nicht anders möglich mit dem höheren Aufwand in Ahlerstedt und dem Beruf. Die Prio hat erst mal das Fußballspielen“, erklärt der 26-Jährige, der die U 18 des RSV in der Saison 2020/2021 in der Landesliga übernahm und im darauffolgenden Jahr mit ihr den Bezirkspokal gewann. Vor zwei Jahren übernahm er denn auch gemeinsam mit Patrick Klee von Patrik Czichos die zweite Herren und führte das als Absteiger Nummer eins gehandelte Team in seinem ersten Jahr bis in die Aufstiegsrunde der Kreisliga. In der abgelaufenen Saison bewahrte Spielertrainer Müller den Rotenburger SV II abermals vor dem Abstieg. Nun soll es unter Nachfolger Krieg-Hasch in der neuen Spielzeit weiter nach oben in der Tabelle gehen – allerdings ohne die Erfahrung von Müller. Diese plant der neue Coach mit dem bestehenden Kader aufzufangen, wenngleich er die Augen für Neuzugänge offen hält. „Wir haben sehr begnadete Kicker, denen ich es im Verbund zutraue, die entstandene Erfahrungslücke zu schließen“, meint Krieg-Hasch.