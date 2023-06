Müller und Gerla feiern einen Favoritensieg mit dem Team

Als Duo vergolden Charlotte Müller (l.) und Annika Gerla ihren Auftritt. © Kiel

Bei der Jugend-DM ertanzen die beiden Rotenburgerinnen zweimal Gold. Zudem sammelt die Aerobic-Abteilung noch eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Rotenburg – Im letzten Jahr hatte Sophia Enns bei der Deutschen Aerobic-Jugendmeisterschaften in der heimischen Pestalozzihalle mit dreimal Gold noch richtig abgeräumt. Dieses Mal fehlte sie in Wolfenbüttel jedoch verletzungsbedingt und verfolgte somit von Außen, wie ihre beiden Vereinskolleginnen des TuS Rotenburg, Charlotte Müller und Annika Gerla, ihre Starts im Duo und mit dem Dance-Team des Aerobicturn-Zentrums (ATZ) Nord mit zwei ersten Plätzen veredelten.

„Wir sind sehr glücklich über die guten Leistungen, die unsere Sportlerinnen trotz der Hitze abrufen konnten“, lobte Trainerin Maike Niederschulte und dachte dabei unter anderem auch an das Duo Müller/Gerla, das in der Altersklasse zwölf bis 14 Jahre seinen ersten Platz aus der Qualifikation verteidigte und die Konkurrenz mit 16,25 Punkten hinter sich ließ. Alexandra Wilzer und Beate Pinke steigerten sich in dieser Konkurrenz zudem von Rang vier auf den Bronzeplatz – 15,53 Punkte.

Altersklassen 15 bis 17 und 18+ in einem Wettkampf

In der Kategorie Dance wurde die ATZ-Gruppe um Gerla und Müller ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich Gold. Das zweite Team um Mbresa Fejzullahu, Amelie Lahr, Giulia Richter, Sarah Sander, Zoë Behrend und Hanna Tom freute sich beim DM-Debüt über Rang fünf – knapp vor den siebtplatzierten Lara Dörfel, Lilly Kraft, Hazel Brabänder, Isabella Dreier, Tessa Kraft und Svea Brammer.

Mit dem Silberrang komplettierten Letizia Gerla und Sophie Rothammel als Duo in der Altersklasse 15 bis 17 Jahre den Medaillensatz. „In der Teamkategorie in Kooperation mit dem TK Hannover hatten die beiden besonders starke Konkurrenz, da aufgrund der geringen Teilnehmerzahl die Altersklassen 15 bis 17 und 18+ zusammengelegt wurden“, erklärte Trainerin Alicia Koppe. Mit einer deutlichen Steigerung zum vierten Platz aus der Qualifikation gelang dem Team im Finale noch der Sprung aufs Treppchen. Letztlich gab es Bronze. „Wir mussten nur zwei Teams aus der Erwachsenenklasse den Vortritt lassen“, berichtete Koppe, die beinah noch eine dritte Medaille für Gerla und Müller bejubeln durfte. Die beiden Rotenburgerinnen waren in Kooperation mit dem gastgebenden MTV Wolfenbüttel in der Gruppe angetreten, jedoch mit nur 0,3 Punkten als Viertplatzierte am Podium vorbeigeschrammt. nk