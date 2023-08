Müller spricht die Wertschätzung des Trainers sehr an

Von: Hendrik Denkmann

Maik Müller traf in den beiden ersten Ligaduellen. © Freese

Ein Wechsel kam für ihn nicht infrage, verrät der Stürmer der RSV-Reserve im Interview. Außerdem spricht er über den neuen Coach und den Saisonstart.

Rotenburg – Mit vier Punkten aus den ersten zwei Spielen hat der Rotenburger SV II einen guten Start in die Fußball-Kreisliga hingelegt – ebenso wie Maik Müller (18), der schon zweimal getroffen hat. Vor dem Auftritt beim FC Ostereistedt/Rhade am Sonntag (15 Uhr) haben wir mit dem Stürmer gesprochen.

Es heißt, Sie hätten im Vergleich zu Ihren beiden Brüdern das größte Talent. Stimmt das?

Kann ich nicht wirklich beurteilen. Beide Brüder sind für mich aber Vorbilder, von denen ich mir etwas abschauen will. Von Max, wie er vor dem Tor steht und wie eiskalt er ist, und bei Michel ist es sein Spielverständnis und die Kommunikation.

Hatten Sie mal überlegt, mit Michel zur SV Ahlerstedt/Ottendorf zu wechseln?

Nee, tatsächlich nicht. Als feststand, dass Torsten Krieg-Hasch übernimmt, habe ich mit ihm gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er mich zu einem noch besseren Spieler machen kann. Das hat mich sehr angesprochen. Und um in den Herrenbereich reinzukommen, ist es in Rotenburg für mich am besten.

Würden Sie es unterschreiben, dass Sie einen guten Start hingelegt haben?

Auf jeden Fall. Die erste Halbzeit in Bevern war sehr gut von uns. Wir führen da 5:2. Die Gelb-Rote Karte hat uns dann leider ein bisschen aus der Fassung gebracht. Da hätte man am Ende mehr rausholen können. Aber vier Punkte zum Start sind gut.

Wie stehen Sie zu dem recht dünnen Kader?

Es sind einige Stammkräfte, die uns im Moment fehlen. Wenn die Urlaubszeit und so vorbei ist, wird sich das aber sicherlich noch etwas bessern. Von der Breite ist es dann okay, aber ein paar Neuzugänge wären für die spätere Zeit sicher nicht schlecht.

Was sind denn Ihre persönlichen Ambitionen?

Ich will mich weiterentwickeln und erst mal im Herrenbereich Fuß fassen. Und wenn man mal ein paar Jahre weiter schaut, würde ich natürlich gerne testen, so hoch wie möglich zu spielen.