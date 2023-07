„Müder“ RSV unterliegt St. Pauli II auf eigener Anlage

Von: Hendrik Denkmann

Da ist es passiert: St. Paulis Selcuk Rinal (r.) köpft im Duell mit Rotenburgs Kevin Klee (3.v.r.) zum 1:0 ein. Keeper Jannis Trapp (2.v.l.) kommt zu spät angesprungen. © Denkmann

RSV-Trainer Tim Ebersbach ärgert sich beim 0:3 vor allem über die beiden Standardgegentore. Im zweiten Durchgang sieht er hingegen eine Steigerung.

Rotenburg – Kurz vor Schluss sorgte Alexander Arnhold für verwirrte Gesichter, als er die Kapitänsbinde in Richtung der Bank des Rotenburger SV warf. Schnell stellte sich heraus, dass das schwarze Stück Stoff beschädigt war, wodurch der Offensivmann es sich nicht mehr über den Arm streifen konnte. Nach dem Abpfiff des Testspiels im Ahe-Stadion gegen Regionalligist FC St. Pauli II, der gegen den Fußball-Oberligisten mit 3:0 (2:0) gewann, suchte Co-Trainer Christoph Drewes mit Arnhold noch einmal das Gespräch. Lachend meinte er: „Da trägst du einmal die Binde und machst sie direkt kaputt. Die Binde zahlst du.“

Zum Lachen war Drewes und Chefcoach Tim Ebersbach während der Partie nicht immer. Vor allem die erste Halbzeit missfiel dem Gespann, meinte Ebersbach: „Da waren wir zu passiv.“ Erklären konnte er es sich mit dem „sehr intensiven“ Training des Vortages. „Dadurch waren die Jungs sehr müde.“ Während seine Rotenburger noch nicht in der Phase mit Krafteinheiten angekommen seien, befinde sich der Gegner aus der Hansestadt bereits eine Woche weiter in der Vorbereitung, was zu Beginn deutlich zu sehen gewesen sei. „Zudem sind viele angeschlagen, wodurch der Kader ausgedünnt ist. Gerade die erfahrenen Spieler mit ihrer individuellen Qualität haben gefehlt“, schob Ebersbach nach und dachte dabei unter anderem an Stefan Denker, Peter Bolm, Erik Köhler, Sämi van den Berg und Marcello Muniz. Ein Teil dieses Quintetts drehte während der 80-minütigen Spielzeit in Laufschuhen auf dem Nebenplatz seine Runden und absolvierte Dehnübungen am Rand.

Binden-Weitwurf: Kapitän Alexander Arnhold wirft das kaputte Stück Stoff in Richtung der Auswechselbank. © Denkmann

Auf dem Feld waren die Kollegen indes mit Defensivaufgaben beschäftigt. Immer wieder setzte St. Pauli seine schnellen Außen mit langen Bällen in Szene, während Gwangin Lee den drei Innenverteidigern der Gastgeber mit seinen Dribblings Probleme bereitete. Tor Nummer eins ließ somit nicht lange auf sich warten. Jedoch benötigten die Hamburger dafür eine Ecke von Mika Clausen, der Selcuk Rinal in der Mitte bediente. Der 18-Jährige stieg höher als Kevin Klee und wuchtete den Ball per Kopf ins Netz (13.). Aus dem Spiel heraus fiel auch der zweite Treffer nicht. So zirkelte Niclas Dühring einen Freistoß aus rund 25 Metern über die Mauer direkt in die Maschen (30.). „Die Tore fallen zu leicht. Vor dem Freistoß war es ein völlig unnötiges Foul“, kritisierte Ebersbach. Zuvor hatte er auf der anderen Seite die beste Szene seiner Elf gesehen, als Tarek Flohr auf Noel Lohmann durchgesteckt hatte, der aber am Keeper hängen geblieben war (26.).

RSV testet gegen Kiel Ein Hauch von Bundesliga-Luft weht am 6. September ab 18 Uhr durch das Ahe-Stadion, wenn Fußball-Oberligist Rotenburger SV den Zweitligisten Holstein Kiel empfängt. Dieses Testspiel gegen eine hochklassige Mannschaft wurde der Ebersbach-Elf versprochen, als sie den aktuell laufenden Puma-Dodenhof-Ausrüstungsvertrag unterzeichneten. hd

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte der Coach gleich sechs Neue. Der RSV agierte fortan aktiver und offensiver. Nur für etwas Zählbares reichte es nicht. Zunächst setzte Klee seinen Kopfball nach einer Ecke von Jesse Ortiz an die Latte (55.), später lenkte St. Paulis Keeper den Abschluss von Gastspieler Can Sengül nach guter Vorarbeit von Arnhold ins Aus (74.). Zielsicherer war Julian Ulbricht, der gegenüber nach einer Hereingabe von der rechten Seite von Clausen noch einen Gegenspieler stehen ließ und den Ball zum 3:0 ins lange Eck einschob (67.). „In der zweiten Hälfte hatten wir mehr Struktur, weniger individuelle Fehler und waren aktiver gegen den Ball“, lobte Ebersbach und meinte: „In Summe geht die Niederlage aber in Ordnung.“