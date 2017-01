Muche kitzelt Misere – 28:22

„Quattrick“ gegen Bohmte bringt Entscheidung / Zwei Stunden Verspätung

+ Sören Heyber täuscht einen Wurf an und passt den Ball weiter, ehe die Bohmter Abwehr den Halblinken stoppen kann. Der Youngster steuerte fünf Tore zum 28:22-Erfolg im „Spätspiel“ bei. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Vielleicht war die Spannung raus, vielleicht war die zweistündige Verspätung, mit der die Partie begann, nicht gerade förderlich – und so zählten am Ende nur die Punkte, die der TuS Rotenburg in der Handball-Verbandsliga beim 28:22 (14:10)-Heimsieg gegen das Kellerkind TV 01 Bohmte einfuhr. Dadurch ist dem Spitzenreiter von der Wümme einen Spieltag vor Ende der Hinrunde zumindest die „Wintermeisterschaft“ nicht mehr zu nehmen.

Das Spiel begann so spät, da die Gäste aus dem Landkreis Osnabrück, aber auch die Unparteiischen Marcel Lichtenberg und Ralph Christian Schöttker (SVGO Bremen) als Folge des Blitzeises auf der A1 in eine Vollsperrung vor Grundbergsee geraten waren. Trotz dieser Verzögerung sah Rotenburgs Coach Nils Muche einen „motivierten“ Anfang – vielleicht sogar einen etwas übermotivierten, denn „meine Anweisungen wurden mangelhaft umgesetzt“, urteilte er. Das betraf nicht nur das Angriffsspiel, sondern auch die recht unbewegliche Abwehr, die vor allem über die Außenpositionen unnötige Tore zuließ. In der zunehmend kälter werdenden Pestalozzihalle war das Spiel für die 180 Zuschauer, die nahezu alle trotz der ungewöhnlichen Wartezeit geblieben waren, wenig erwärmend.

„Bohmte hat einen guten Job gemacht. Für uns war es aber auch anders als sonst, wenn du erst zwei Stunden rumdaddelst und es dann ernst wird. Es war schwer, da reinzukommen“, fand Top-Torjäger Lukas Misere. Dem Linksaußen, zudem noch von den Folgen einer Erkältung gehandicapt, war das besonders anzumerken. So nahm sein Trainer ihn auch recht früh vom Feld und ließ ihn lange auf der Bank. Eine Auszeit, die ihre Wirkung nicht verfehlen sollte: „Sonst spiele ich ja fast 60 Minuten durch. Aber wenn ich auf der Bank sitze, bin ich natürlich heiß, wenn ich wieder reinkomme – gerade bei diesem Spielstand“, erklärte Misere, dessen Team die Gäste Mitte der zweiten Hälfte bis auf ein Tor herankommen ließ. Dann jedoch fingen die Rotenburger hinten die Bälle ab und bedienten ihren Linksaußen, dem prompt innerhalb von vier Minuten ein Quattrick, also vier Tore in Serie, zum vorentscheidenden 22:17 gelang (49.). „Die Tempogegenstöße haben ihm natürlich auch in die Karten gespielt“, merkte Nils Muche an – doch so fand Misere auch zu seiner gewohnten Form zurück und kam am Ende noch auf stolze zwölf Tore.

Der Vorsprung von drei Zählern vor dem Wilhelmshavener HV II bleibt damit bestehen. Allerdings stimmte die Leistung Coach Muche auch etwas nachdenklich im Hinblick auf das Auswärtsspiel beim Verfolger TuS Haren am Sonnabend. „Wenn wir da so spielen – dann herzlichen Glückwunsch“, bemerkte er warnend.

Die Bohmter Odyssee

Nils Muche, Coach des Handball-Verbandsligisten TuS Rotenburg, verteilte „ein großes Kompliment an die Zuschauer“, die zwei Stunden auf den Anpfiff der Partie gegen den TV Bohmte warteten. Die Gäste erlebten eine fünfstündige Blitzeis-Anreise-Odyssee.

• 17.00 Uhr: Per Facebook vermeldet der TV Bohmte, dass er vor der Raststätte Grundbergsee in eine Vollsperrung geraten ist und sendet „schöne Grüße von der A 1“ – bereits der zweite Stau für die Mannen aus dem Landkreis Osnabrück, die schon auf der Landstraße festgesteckt hatten und zuvor noch den Bus wegen eines Defektes hatten tauschen müssen. Auch die Unparteiischen Marcel Lichtenberg und Ralph Christian Schöttker stehen auf der A1.

• 18.35 Uhr: Das Spiel sollte seit fünf Minuten laufen. Muche erhält eine WhatsApp: „Noch keinen Millimeter weiter.“ Auf dem Parkplatz vor der Halle dreht derweil der Streuwagen seine Runden – und touchiert ein Auto.

• 19 Uhr: Die Wartezeit, die den Gästen eingeräumt werden muss, ist vorbei. Rotenburgs Teammanager Michael Polworth spricht mit Staffelleiter Jens Schoof und teilt mit, dass sein Team warten und spielen will. Die Fans werden mit einem kleinen Fußball-Einlagespiel der Muche-Mannen unterhalten.

• 19.36 Uhr: Nachricht vom Bohmter „Verkehrsfunk“: Abfahrt Stuckenborstel erreicht.

• 19.58 Uhr: Der Mannschaftsbus hält in der Gerberstraße.

• 20.00 Uhr: Die Referees betreten unter dem Jubel der im Foyer wartenden Fans die Halle.

• 20.01 Uhr: Auch das Team des TV Bohmte wird mit großem Applaus begrüßt.

• 20.05 Uhr: Die ersten Gäste-Spieler sind bereits umgezogen auf dem Feld.

• 20.29 Uhr: Anpfiff.