Muche geht in sein drittes Jahr

Rotenburg - Von Jürgen Honebein. Die wichtigste Personalie bei den Verbandsliga-Handballern des TuS Rotenburg ist in trockenen Tüchern.

Auch in der Saison 2017/2018 trainiert der 47-jährige Schneverdinger Nils Muche den momentanen Tabellenführer. Das bestätigten gegenüber unserer Zeitung sowohl Handball-Boss Friedrich Behrens als auch Muche selbst. Ob in der Oberliga oder weiterhin in der Verbandsliga, das wird sich erst in den nächsten Wochen entscheiden. Ein Oberliga-Aufstieg wäre der mit Abstand größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.

„Wir machen keine schriftlichen Verträge, bei uns läuft alles nur per Handschlag“, sagt Behrens, der auch nach zwei Jahren noch überaus zufrieden mit der Arbeit von Nils Muche ist: „Nils war ein absoluter Glücksgriff für den Verein. Seine raue, aber herzliche Art passt hundertprozentig zur Mannschaft.“ Der selbstständige Hufschmied gibt das Kompliment gerne zurück: „Hier arbeiten im Verein alle sehr gut zusammen. Das gefällt mir“, versichert Muche, der aber darauf hinweist, dass in dieser Saison noch nichts erreicht ist.

Im Hinblick auf die nächste Saison sind natürlich auch schon Gespräche mit den Spielern geführt worden. „Viele haben schon zugesagt, andere möchten noch ein wenig Bedenkzeit haben und auch erst einmal wissen, in welcher Liga wir nächste Saison spielen“, sagt der Erfolgscoach. Im Moment sind die Chancen für einen Aufstieg sehr gut. Elf Spieltage vor Ende der Saison führt der TuS Rotenburg nach Minuspunkten mit sechs Zählern Vorsprung die Tabelle an, doch Muche warnt: „Wir haben noch schwere Auswärtsaufgaben vor uns. Da kann der Vorsprung ganz schnell weg sein. Schon jetzt in Neuenhaus und nächste Woche in Diepholz. Verlieren wir beide Spiele, ist wieder alles offen“, warnt er. Zumindest in Neuenhaus muss er dabei ohne die zeitgleich spielenden A-Jugendlichen auskommen.

Da muss sich der Verein vielleicht auch die Frage gefallen lassen, ob die erste Herren in solch einer Situation nicht wichtiger ist als die A-Jugend, da es diese nächste Saison wohl kaum noch in der Oberliga geben wird. Muche will sich da nicht einmischen. „Ich möchte mir die Finger nicht verbrennen. Das muss von höherer Stelle entschieden werden. Sicher hätte ich gern einen Linkshänder wie Michel Misere oder aber auch Kilian Behrens dabei gehabt“, sagt er diplomatisch.

Vor allem hofft er, dass in der nächsten Saison alle Spieler zur Stange halten. „Wenn alle bleiben, bin ich überzeugt davon, dass wir im Falle des Aufstiegs mit dem jetzigen Kader auch in der Oberliga den Klassenerhalt schaffen und keine zusätzlichen Verstärkungen benötigen. Die meisten Spieler sind erst bei 70 Prozent ihrer Leistung angekommen. Sie haben also noch 30 Prozent Potenzial nach oben. Ich verlange eine hohe Intensität im Training, doch es muss auch Spaß machen“, sagt Nils Muche, der Dinge wie Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit voraussetzt. „Die Spieler können mich während des Trainings ruhig einmal hassen, doch danach muss wieder alles in Ordnung sein“, meint er.

Lose Kontakte zu neuen Spielern sind zwar vorhanden, doch ist das kein einfaches Unterfangen, weil in Rotenburg bisher kein Geld bezahlt wird. „Wenn ich Spieler aus anderen Vereinen anspreche, ist die erste Frage immer, was es bei uns gibt. Und dann habe ich keine finanziellen Argumente. Zunächst gilt aber erst einmal unsere volle Konzentration der Meisterschaft.“

Der TuS Rotenburg hat nach der Partie in Neuenhaus noch fünf Heim- und fünf Auswärtsspiele vor sich. 13 Minuspunkte sollten am Saisonende auf jeden Fall zum Aufstieg reichen, da der augenblickliche Zweite HSG Barnstorf/Diepholz II nicht aufsteigen kann und der Dritte ATSV Habenhausen II nur eventuell. Die beiden ersten Mannschaften spielen in der Oberliga. Barnstorf/Diepholz kann als Sechster kaum noch aufsteigen, Habenhausen liegt mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze.