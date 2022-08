MTV Jeddingen verjüngt sich noch weiter

Von: Vincent Wuttke

Den einen oder anderen Brocken wollen Jeddingens Zugänge Hennis Flammann (l.), Lennart Dammann (2.v.l.), Joris Helmke (M.) und Paul Grünhagen (r.) auch mit Hilfe von Co-Trainer Thomas Gerken aus dem Weg räumen. © Denkmann

Drei Routiniers haben die erste Herren verlassen. Auf der anderen Seite kommen gleich acht Youngster hoch und machen Jeddingen zu einem der jünsten Teams.

Wenn ein Team aus der 1. Fußball-Kreisklasse Süd keine Verjüngungskur benötigt hätte, dann wohl der MTV Jeddingen. Ohnehin war der Verein mit einer der jüngsten Mannschaften der Liga in der vergangenen Saison angetreten. Nun wird die Mannschaft von Trainer Michel Heinze aber noch jünger. Joris Helmke, Hennis Flammann, Paul Grünhagen, Colin Puls und Lennart Dammann rücken allesamt aus der eigenen Jugend des FC Heidetor hoch. Zudem springen die Talente Bjarne Leefers, Tobias Helmke und Niklas Zielke aus der eigenen Reserve nach oben.

„Die Jungs bringen alle richtig Schwung in die Mannschaft. Das sieht man im Training. In den Spielen hapert es noch. Aber das ist auch normal nach so kurzer Zeit“, findet Heinze.

Stenogramm Weggänge: Jan Meinke, Andre Tekath, Maik Zielke (alle Alte Herren), Jelle Wegener (VfL Visselhövede), Maik Schloemer (VfL Visselhövede II). Zugänge: Joris Helmke, Hennis Flammann, Paul Grünhagen, Colin Puls, Lennart Dammann (alle eigene Jugend), Bjarne Leefers, Tobias Helmke, Niklas Zielke (alle eigene Zweite). Kader: Tor: Janek Beerhorst, Lennart Dammann - Abwehr: Hennis Flammann, Fynn Ahlers, Niklas Vollmer, Jan Vollmer, Daniel Dräger, Niklas Aurin, Bjarne Leefers, Colin Puls, Ahmad Al Mountafek, Jonas Voß - Mittelfeld: Niklas Grünhagen, Joris Helmke, Tobias Helmke, Phil Benien, Fabian Riedel, Leon Müller, Niklas Zielke, Frederik Nareyka, Nour Eddine Yahiaoui, Niklas Kampa - Angriff: Julian-Mirko Hinz, Paul Grünhagen. Trainer: Michel Heinze. Co-Trainer: Thomas Gerken. Betreuer: Matthias Bode. Saisonziel: Klassenerhalt. Favorit: SV RW Scheeßel.

Doch der Coach weiß auch um ein Problem bei seiner Elf: „Sinkender Altersschnitt ist ja prinzipiell gut. Aber wir haben auch eine Menge Erfahrung wieder verloren.“ Mit Jan Meinke, Andre Tekath und Maik Zielke hat sich ein Trio der wenigen Routiniers zu den Altherren verabschiedet. Zudem verließen Jelle Wegener und Maik Schloemer den Verein beide Richtung VfL Visselhövede und folgten damit Lennard Haffke und Finn Vollmer. Das ehemalige Jeddinger Duo war diesen Schritt in den vergangenen Spielzeiten bereits gegangen. „Natürlich wäre es für uns von Vorteil gewesen, wenn Jelle noch da wäre, ohne Zweifel. Aber er hat sich nun mal so entschieden und andere junge Spieler bekommen die Chance. Das kennen wir ja schon“, sagt Heinze schmunzelnd.

Auch ohne Wegener sieht er sein Team gut gerüstet und meint: „Der Klassenerhalt ist das oberste Ziel. Sollte mehr herauskommen, nehmen wir das gerne mit.“