Finale: Die Veteranen gehen auf die Rennbahn des MSC Mulmshorn

Von: Matthias Freese

Teilen

Lokalmatadorin Sonja Dreyer aus Waffensen steigt zu Patrick Herrmanns in den Seitenwagen. © Freese

Der Fokus beim MSC Mulmshorn liegt in diesem Jahr auf den „Veteranen“. Die bestreiten auf dem Wümmering ihr Finale.

Mulmshorn – „Ein Traum von uns wären 500 Zuschauer, das wäre schon okay“, sagt Andre Haltermann, der Vorsitzende des MSC Mulmshorn. Sein Verein läutet mit der Ein-Tages-Veranstaltung auf dem Wümmering die Schlussphase der Motorbahnsportsaison ein. Die Mulmshorner hatten aus Kostengründen auf ihr großes internationales Rennen in diesem Jahr verzichtet, begrüßen am Samstag (Rennbeginn ist um 14.30 Uhr) aber trotzdem einige Fahrer aus verschiedenen Ländern bei sich auf der Anlage. Grund: In Mulmshorn wird das Finale der EVLS, der europäischen Veteranen-Langbahn-Serie, bei den Zwei- und Vier-Ventilern ausgefahren.

Der bekannteste unter ihnen ist wohl der Brite Bob Dolman, der schon in den Achtziger-Jahren erfolgreich unterwegs war und bei Europameisterschaften abgeräumt hatte. „Das sind alles sehr gute Leute, die das können“, verspricht Haltermann interessante Rennen. Die werden im Rahmenprogramm durch den B-Lizenz-Wettbewerb und die nationalen Seitenwagen-„Artisten“ ergänzt. Mit Sonja Dreyer steigt auch eine echte Lokalmatadorin bei Patrick Herrmanns in den Seitenwagen – sie kommt aus Waffensen und ist gleichzeitig im Vorstand des MSC Mulmshorn als Schriftführerin tätig. Allerdings plagte sich Dreyer mit einer Handverletzung, sodass das endgültige Okay noch bis zuletzt ausstand. Auch Arne Friskovec und Sarah Strzewinski starten für den gastgebenden Club.

2024 soll es wieder größer und internationaler werden

Im nächsten Jahr solle das Rennen dann wieder in herkömmlichen Größe und internationaler daherkommen, berichtet Haltermann: „Wegen einiger Umstrukturierungen machen wir es jetzt ein bisschen kleiner. Wir haben uns aber darauf verständigt, 2024 wieder eine Wochenendveranstaltung mit einem internationalen Rennen zu machen. So ist der Plan, wir müssen aber natürlich erst mal abwarten, was die Zeit bringt.“

Im Gegensatz zu manch anderen Bahnen, etwa der in Scheeßel, gibt es in Mulmshorn übrigens keine Airfences, die Luftpolster an der Bande, als Schutzmaßnahme bei Stürzen. „Wir haben dafür eine Auslaufzone“, klärt Haltermann auf. „Früher ging die Bahn bis direkt an den Holzzaun, jetzt ist die Bahn auf der Geraden acht Meter und in der Kurve zehn Meter weg von der Holzbande.“ Zwischen Bahn und Bande besteht ein Grünstreifen, der genügend Auslauf im Falle eines Sturzes bieten soll. „Es ist ein Kostenfaktor und auch ein Zeitaufwand, vor allem beim Abbau“, erklärt Haltermann, warum sich der Verein seinerzeit für diese Variante entschieden hatte.