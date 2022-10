Grewe gelingt Debüt-Tor beim 6:1

Von: Hendrik Denkmann

Nicht nur im Zweikampf gegen Hanke Wehber (l.) setzte sich Unterstedts Jan Friesen durch, auch im Elfmeter-Duell mit Keeper Patrick Ehlers behielt er die Oberhand. © Krause

Die SG Unterstedt hat sich eindeutig gegen Selsingen durchgesetzt. Bereits unter der Woche hatte die Mannschaft eine weniger erfreuliche Nachricht erreicht.

Unterstedt – In einer Sache waren sich die drei führenden Mannschaften der Fußball-Kreisliga einig. Sowohl der Bremervörder SC und die FSV Hesedorf/Nartum als auch die SG Unterstedt gewannen ihre Partien allesamt mit 6:1. Nur das jeweilige Halbzeitergebnis war ein anderes. Die Unterstedter schenkten dem gastgebenden MTSV Selsingen bis zum Pausenpfiff vier Tore ein und kassierten eines, wodurch es 4:1 stand.

Eine weniger erfreuliche Nachricht erreichte das Trainer-Duo bereits unter der Woche. Hannes Kettenburg fällt mit einem Außenband-riss auf unbestimmte Zeit aus. „Er hatte sich bereits beim Abschlussspiel im Training vor dem Spiel gegen Bevern letzte Woche verletzt“, verriet Coach Fabian Knappik und fügte an: „Die Krücken ist er zumindest schon mal los.“

„Spielerisch einen Schritt nach vorne gemacht“

In dessen Abwesenheit bildeten Nisar Atris und Yannik Malende die Doppelsechs. Beide trugen sich als Vorlagengeber in die Liste ein. Vor allem Malende erhielt auch dank seines Tores zum 1:0 (6.) ein Lob von seinem Coach. Treffer Nummer zwei erzielte Daniel Moderau (10.), der dann wenig später von Keeper Patrick Ehlers im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Jan Friesen verwandelte vom Punkt (23.). Sein Sturmpartner Bastian Rose erhöhte nach Malendes Vorlage auf 4:0 (32.). Nur zwei Minuten später verkürzte Fabian Wodke nach einem Fehler im Unterstedter Spielaufbau. „Wir hatten über weite Strecken die Spielkontrolle und haben dieses Mal spielerisch einen Schritt nach vorne gemacht“, berichtete Knappik, der in der zweiten Hälfte noch Roses zweiten Treffer (72.) und Momme Grewes Debüt-Tor sah (90.).