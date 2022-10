Ballo beendet Unions Aufbäumen und schießt RSV in die nächste Runde

Von: Matthias Freese

Auf dem Weg zum zwischenzeitlichen 3:1 lässt sich Mohamed Ballo (r.) auch von Emil Luis Dau nicht stoppen. © Freese

Ein Hattrick und ein Doppelpack führen den Rotenburger SV im Derby gegen den JFV Union in das Viertelfinale des U16-Bezirkspokals.

Rotenburg – Für rund zehn Minuten nach der Pause sah es so aus, als könnten die U 16-Fußballer des JFV Union die Wende herbeiführen, am Ende setzte sich jedoch der favorisierte und gastgebende Landesliga-Rivale Rotenburger SV mit 6:1 (2:0) in Runde zwei des Bezirkspokals durch und empfängt im Viertelfinale am 4. März den Sieger der noch ausstehenden Partie zwischen dem FC Osterholz-Scharmbeck und dem VfL Westercelle.

„Die erste Halbzeit war wirklich top. Wir waren deutlich besser auf das Spiel eingestellt als vergangene Woche“, erinnerte sich RSV-Coach Daniel Reuter noch gut an das knappe 1:0 im Punktspiel bei Union. Er stellte dabei vom 4-2-3-1-System auf die 3-5-2-Variante um und zog Umut Özdemir aus der Innenverteidigung neben Samir Nazari in den Sturm. „Dadurch wurden für Samir viele Räume geöffnet“, erklärte Reuter und sah sich durch drei Nazari-Tore bestätigt. Jonas Oettker und Abdi Abdulleh standen zudem das erste Mal in der Startelf und überzeugten den Trainer.

RSV „verpennt“ die ersten Minuten nach Wiederanpfiff

Nachdem Nazari in Durchgang eins zweimal traf (25./28.), schoss Tom Pislak den Ball platziert ins linke untere Eck (44.). Nun war Union am Drücker. Erst verfehlte ein Distanzschuss von Magnus Bosse knapp das Tor (46.), dann erlief Jonny Reinhardt einen Rückpass und bediente Lias Hüsing, der den Pfosten traf (47.). Die Sturm- und Drang-Phase der Gäste beendete Mohamed Ballo mit einem feinen Solo über die linke Seite und seinem 3:1 (50.). „Bis zum 3:1 konnten wir das Spiel noch offen halten, danach war der Drops gelutscht“, wusste auch Union-Coach Bernhard Vollmers und meinte: „In einer Phase von zehn Minuten ging das Spiel verloren.“ Wohl wahr: Nach einer Ecke von Felix Michl erhöhte Ballo per Kopf auf 4:1 (52.), dann brachte ein Doppelschlag durch Michl und abermals Nazari den Endstand (57./58.).

„Die ersten fünf bis zehn Minuten der zweiten Halbzeit haben wir total verpennt und Union kurzzeitig durch eigene Fehler ins Spiel gebracht. Nach dem 3:1 durch Mohamed Ballo war das Spiel dann aber durch“, fand auch Reuter, der nach der klaren Führung viel wechselte.