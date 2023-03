Moderau erlöst Unterstedt im Derby gegen die RSV-Reserve

Von: Hendrik Denkmann

Zwei Welten: Während Torschütze Daniel Moderau (r.) mit Teamkollege Christopher Hesse (Mitte) zum Jubellauf ansetzt, mag Rotenburgs Jonas Jungert (l.) am liebsten gar nicht hinschauen. © Denkmann

Lange Zeit hielt Tom Knaak für seine RSV-Reserve die Null. Doch letztlich gewann Unterstedt das Derby, während Rotenburgs Jonas Knaak Rot sah.

Unterstedt – Im Abschlusskreis stand Leon Linke bereits wieder mit seinen siegreichen Teamkollegen der SG Unterstedt zusammen – wenn auch an Ersatzkeeper Tim Genkel gestützt. Der Rechtsaußen des Fußball-Kreisligisten war im Derby gegen den Rotenburger SV II bereits früh mit einer Knieverletzung ausgeschieden. Infolgedessen verfolgte er die Heimpartie auf der Bank sitzend und sah, wie sich sein Primus steigerte und am Ende mit 1:0 (0:0) gewann.

Schon in der Halbzeitpause gab Linke Entwarnung: „Ich bin guter Dinge. Ich glaube nicht, dass es etwas mit den Bändern ist. Es ist nicht wirklich dick und hat auch nicht geknallt.“ Er werde daher „wohl nicht lange ausfallen“. Was war passiert? Linke spielte an der Seitenlinie einen Pass, woraufhin Gegenspieler Franko Jäger dessen Standbein traf und er im Boden hängen blieb.

Unterstedts Rechtsaußen Leon Linke (am Boden liegend) scheidet verletzt aus. Trainer Fabian Knappik (2.v.r.) kühlt das Knie. Jonathan Orth und Hannes Kettenburg (r.) fragen nach dem Befinden. © Denkmann, Hendrik

Ebenfalls im Mittelpunkt stand Jonas Knaak. Als Vincent Wuttke in der Schlussphase den im Aus liegenden Ball ein Stück weiter schob, reagierte Rotenburgs Auswechselspieler mit einem Stoß in den Rücken des Gegenspielers, der zu Boden ging (80.). Schiedsrichter Luca Möller (TuS Tarmstedt) zeigte Rot. „Brutal unnötig“, kommentierte Spielertrainer Michel Müller nach dem Abpfiff diese Szene und meinte: „Vincent macht da aber auch viel draus.“

Aus sportlicher Sicht begann das Derby mit wenig Highlights. Nur einmal behielt RSV-Keeper Tom Knaak gegen Jan Friesen die Oberhand (6.). „Rotenburg hat das gut gemacht. Sie haben sich massiv hinten reingestellt. Anfangs haben wir es vermissen lassen, deren Kette in Bewegung zu kriegen. Das ist dann aber besser geworden“, beobachtete Unterstedts Trainer Fabian Knappik. Müller, der das Spielsystem des Gegners mit einer defensiven Fünferkette coverte, lobte entsprechend neben den drei Innenverteidigern besonders Juri Veltri auf rechts: „Wir haben 90 Minuten gut verteidigt. Auch Tom holt zwei, drei Bälle sehr stark raus.“ In der Tat avancierte Knaak beinahe zum Punktegaranten, nachdem er gegen Jan Friesen, Yannik Malende und Daniel Moderau mehrfach das Gegentor verhindert hatte. Bei einer Chance war der Keeper der Wümmestädter jedoch machtlos, als Bastian Rose unfreiwillig eine Friesen-Flanke durchließ und Moderau seine Mannen mit einem Schuss ins lange Eck erlöste (66.). „Es war kein schönes Fußballspiel. Rotenburg kam viel über Kampf – teils übermäßig. Aber die Jungs sind trotzdem kühl geblieben und haben sich belohnt“, freute sich Knappik. „Mit dem 1:0 musste Rotenburg was machen. Mit ein paar Freistoß-Situation ist es noch mal etwas kribbelig geworden.“

Auswechselspieler Jonas Knaak (Mitte) sieht nach einem Rempler gegen Vincent Wuttke die Rote Karte. © Denkmann

So sah es auch Müller, der jedoch anmerkte: „Wirklich viele Aktionen nach vorne hatten wir nicht. Vielleicht hätten wir mehr ins Eins-gegen-eins gehen müssen. Am Ende ist es ein verdienter Sieg. Allerdings ärgerlich. Beim 0:7 wie im Hinspiel weißt du zumindest, dass es einfach nicht gereicht hat.“