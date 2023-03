Mit Kijametovic gelingt der Coup in der Hansestadt

Von: Matthias Freese

Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde Aziz Kijametovic immer stärker und gewann das Spitzeneinzel. © FReese

Der TC GW Rotenburg hat die Partie beim Titelfavoriten Club zur Vahr gedreht. Mit dem Erfolg sicherten die Wümmestädter vorzeitig die Klasse.

Bremen – Als die ersten beiden Einzel bereits verloren gegangen waren und Aziz Kijametovic in seiner Spitzenpartie den ersten Satz glatt mit 2:6 verloren hatte, deutete in Bremen alles auf ein kurzes, erfolgloses Gastspiel für den TC Grün-Weiß Rotenburg beim Titelfavoriten Club zur Vahr hin. „Ich muss ehrlich sagen: Ich habe auch da immer noch die Hoffnung gehabt, dass wir ein 3:3 schaffen“, gestand Trainer Zlatan Burina. Sein Gefühl sollte ihn nicht täuschen, mehr noch: Den Wümmestädtern gelang es sogar, die drohende Niederlage in einen nie für möglich gehaltenen 4:2-Sieg zu drehen und somit vorzeitig den Klassenerhalt in der Tennis-Nordliga zu sichern – ein echter Coup. „Da bin ich sehr froh“, betonte der Coach.

Gleichzeitig versetzten die Rotenburger dem großen Nachbarn im Titelrennen einen Rempler, der Folgen haben kann, denn aus eigener Kraft können die Hansestädter die Meisterschaft nun nicht mehr schaffen. „Wir haben ihnen ihre Rechnung kaputtgemacht“, wusste Burina. Zudem dürfen seine Grün-Weißen nun nächsten Samstag entspannt ins letzte Match gegen den SV Blankenese gehen. Der vom früheren Burina-Schützling Alexander Hameister trainierte Tabellenzweite hat – auch dank Rotenburg – durchaus noch Titelchancen.

Bis zum 6:6 im Einzel war für Tarik Burina alles drin. Mit Niels Visker hatte er jedoch einen starken Gegner. © Freese

Zum Mann des Tages gegen den Club zur Vahr avancierte der Bosnier Kijametovic. Obwohl er nicht das Rotenburger Vereinsshirt trug und sich im Sweater des TC Gensingen (seinem Club in der Sommersaison) einspielte, zahlte sich sein Einsatz aus. „Es hat sich gelohnt, ihn zu holen, es war nicht umsonst“, meinte auch Coach Burina. Kijametovic produzierte in einem auf hohem Niveau ausgetragenen Spitzeneinzel gegen Lukas Rüpke zunächst die entscheidenden leichten Fehler zu viel mit der Vorhand (2:6). „Da war er nicht in seinem eigenen Rhythmus. Ich habe ihm dann ein paar Sachen gesagt – und er hat zugehört. Er hat dann angefangen, die Bälle im Spiel zu halten und ihm mehr Bälle auf die Rückhand zu spielen“, erklärte Rotenburgs Trainer. Schon beim 5:4 besaß Kijametovic drei Breakbälle zum Satzausgleich. Das Break gelang dem 26-Jährigen dann zum 6:6, anschließend holte er den Satz und auch den Match-Tie-Break mit 10:8 gegen Rüpke, der auf Sandplatz für den Zweitligisten Bremer TC von 1912 aufschlägt.

Haderte mit sich: Emir Burina gewann dann jedoch sein Doppel. © Freese

Da parallel auch Sebastian Loss „das gemacht hat, was er tun musste“ und sich an Nummer drei spielend gegen den Ottersberger Mark Westphal mit 7:5, 6:4 behauptete, stand es plötzlich wieder 2:2. In der ersten Runde hatte zuvor Tarik Burina noch sein bestes Einzel in dieser Saison gegen den starken 21-jährigen Niederländer Niels Visker abgeliefert, aber mit 6:7, 3:6 verloren, während sein Bruder Emir Burina mit 3:6, 5:7 Tillmann Erdbories unterlegen war. „Es geht besser, würde ich sagen“, kommentierte der Jüngste der Burinas seinen Auftritt auf dem blauen Teppich.

Gewissenhaft vorbereitet: Sebastian Loss war nicht zu schlagen. © Freese

Mit der Doppelaufstellung überraschten die Rotenburger die Gastgeber offenbar, denn der Trainer stellte Kijametovic an die Seite von Loss – und gegen Rüpke/Visker gelang ihnen jeweils beim Stand von 5:4 das Break. „Das hat Spaß gemacht, weil sie gut funktioniert haben“, urteilte Zlatan Burina. Spannender machten es die Burina-Brüder gegen Westphal/Erdbories, doch ihr 6:4, 3:6, 10:8 bedeutete schließlich sogar den nie einkalkulierten 4:2-Sieg. „Bei uns ist immer alles möglich“, betonte indes schmunzelnd Zlatan Burina – wohlwissend um die Qualität seines Teams.