„Mister Basketball“: Christoph Treblin geht in Rente

Von: Matthias Freese

Erinnerungen an der Stelltafel: Christoph Treblin hat 28 Mal „Jugend trainiert für Olympia“ organisiert. © Freese

28 Mal hat Christoph Treblin „Jugend trainiert für Olympia“ organisiert. Die diesjährige Ausgabe war jedoch seine letzte.

Scheeßel – Mitunter klingt es ja ein wenig übertrieben. In diesem Fall nicht: Eine Ära ist in der vergangenen Woche zu Ende gegangen, denn Christoph Treblin hat zum 28. und für ihn letzten Mal federführend den an der Scheeßeler Eichenschule ausgetragenen Landesentscheid des Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ im Basketball organisiert. Zum Abschluss „schenkten“ ihm seine Eichenschülerinnen nicht nur eine weitere Teilnahme am Bundesturnier in Berlin, es gab auch manch Lobrede, Geschenke und Auszeichnungen für den 65-jährigen Sport- und Biologielehrer, der auch jahrelang die BG ‘89 Hurricanes geprägt hat.

„Ich höre auf, weil ich auch an der Schule in sieben Monaten aufhöre und dann am 1. März 2024 offiziell meine Rente beginnt“, erklärt Treblin. So erhielt er nun von der regionalen Landesschulbehörde Lüneburg aus den Händen des Schulsportbeauftragten Detlef Zeidler-Brettschneider den goldenen Ball. Auch der Geschäftsführer des Niedersächsischen Basketballverbandes Danny Traupe-Busch war angereist. Anke Janßen, Kollegin und seit 17 Jahren als Hallenleiterin bei dem Wettbewerb dabei, stellte eine Collage mit Bildern, Urkunden und Artikeln an einer Stellwand zusammen. Darauf finden sich auch einige Treblin-Erfolge als Trainer der Schulteams wieder: „18 Mal war ich bei Jugend trainiert für Olympia – einmal davon im Endspiel, 2011“, erinnert er sich gerne zurück.

„Eigentlich wäre ich ja bei 30“

„28 Jahre gibt es nie wieder“, glaubt auch Heiko Norden, Gründungsmitglied der BG ‘89 und ebenfalls lange Jahre bei „Jugend trainiert für Olympia“ in der Organisation tätig. „Eigentlich wäre ich ja bei 30“, wirft wiederum Treblin ein. „Aber dann kam Corona.“ Er erinnert auch an die Anfänge, denn die ersten Turniere wurden noch in Rotenburg ausgetragen. „Da ist es gestartet, weil da damals die Hallensituation besser war.“ Seitdem finden die Landesentscheide im WK II und III stets in Scheeßel statt. „Es war damals an anderen Schulen in Niedersachsen keiner da, der es machen wollte“, erzählt „Mister Basketball“.

Er selbst erkannte schnell den Vorteil auch für seine BG ‘89, denn viele der Talente, die teilnahmen, spielten für den Verein: „Ich sehe das Potenzial in dem Wettkampf, denn er soll der Talententdeckung- und förderung dienen.“ Zudem werden hier talentierte Referees ausgebildet, denn vier ehemalige Top-Unparteiische nutzen den Wettbewerb in Scheeßel seit Jahren für eine „Schiedsrichter-Clinic“ (Fortbildung). Ein weiteres Plus nennt Treblin: „Danach hast du auch gut ausgebildete Anschreiber für den Kampfrichtertisch.“

Treblin bietet beratende Rolle an

Ohnehin helfen viele Kräfte der BG ‘89 seit Jahren mit. Treblin nennt unter anderem Sebastian Roy oder Heiner Schaper. Wer seine Funktion künftig übernehmen wird, weiß er noch nicht. „Falls ein Nachfolger es weiterführen wird, bin ich gerne beratend da – ich werde es aber nicht mehr als Verantwortlicher machen“, sagt Treblin.