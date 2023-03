Misere überragt gegen das Spitzenteam aus Cloppenburg

Von: Hendrik Denkmann

Während Jens Behrens (2.v.l.) sich um den ballführenden Thies Hermann kümmert, testet Christian Lüdemann (4.v.l.) beim zweitbesten Torschützen der Liga, Ole Harms, die Elastizität des Trikots aus. Chris Ole Brandt (vorne) verfolgt das Gesehen. © Denkmann

Mit zehn Toren ist Lukas Misere Rotenburgs bester Werfer. Allerdings steht beim 24:22 gegen Cloppenburg auch die eigene Abwehr.

Rotenburg – Die bekannte Musik „The Boys Are Back“ ertönte in der Pestalozzihalle vor rund 180 Zuschauern. Ex-Coach Nils Muche sprang von der Tribüne auf und rannte zu seinen gerade einlaufenden ehemaligen Oberliga-Handballern des TuS Rotenburg und klatschte jeden der Spieler sowie das aktuelle Trainerteam ab, um ihnen so den letzten Motivationsschub vor dem Duell mit dem bis dato amtierenden Spitzenreiter zu geben. „Es freut mich, wenn er da ist. Ob es den letzten Push gebracht hat, weiß ich nicht. Die Jungs waren sowieso schon heiß bis unter die Decke“, meinte Muches Nachfolger Daniel van Frayenhove nach dem Heimspiel gegen den TV Cloppenburg. So oder so erwischten die Wümmestädter einen Sahnetag und gewannen mit 24:22 (11:12).

Der gewohnte Lautsprecher: Ex-Coach Nils Muche verfolgt das Spiel von der Tribüne und gibt seinen Ex-Spielern während der Partie Tipps für die Abwehrarbeit. © Denkmann

Mit Blick auf den zweiten Heimerfolg gegen eine Mannschaft aus dem Top-Trio – Rotenburg hatte Mitte Januar den ATSV Habenhausen mit 26:24 geschlagen – scherzte van Frayenhove: „Vielleicht ist Nils ja ein kleines Glücksbringerchen für uns.“ Lukas Misere ergänzte: „Es gibt ein gutes Gefühl, wenn man ihn sieht. Geil, was er auf sich nimmt, um uns zu unterstützen.“ Selbst erhielt der Linksaußen Lob von seinem aktuellen Coach, der ihm eine „überragende“ Leistung attestierte. Zudem hob van Frayenhove den „guten Torwart“ Yannick Kelm, der Cloppenburg über die gesamte Partie hinweg mit starken Paraden verzweifeln ließ, und die Abwehrleistung hervor. Diese sei der Schlüssel zum Erfolg gewesen. „22 Gegentore gegen den Spitzenreiter sprechen für sich“, fand er.

Der passt nicht ganz: Lukas Misere (Nummer zwei) schaut dem Ball im Fallen hinterher. Doch Cloppenburgs Keeper Mika Brokmeier (r.) verhindert den Torerfolg. © Denkmann

Per Siebenmeter eröffnete Misere den Torreigen (2.). In der Folge ergab sich ein enges Spiel mit einigen Führungswechseln. „Der Matchplan war, dass wir sie über die Mitte kommen lassen und Williams und Harms (zweitbester Werfer der Liga, Anm. d. Red.) dort in den Griff bekommen. Anfangs sind sie zwei-, dreimal durchgebrochen. Deshalb haben wir etwas umgestellt. Das hat dann gut geklappt“, erklärte van Frayenhove die defensive Herangehensweise. Beim Stand von 7:5 (12.) verpassten es die Gastgeber, sich abzusetzen. Zahlreiche Fehlwürfe der Gäste und Kelm-Paraden münzten Misere & Co. in der Offensive aufgrund leichter Fehler im Passspiel nicht in Tore um. Cloppenburg kam nach eigener Auszeit zurück und ging mit einem 12:11 in die Halbzeit. Ersatzkeeper Matthis Köhlmoos zeichnete sich als Siebenmeter-Killer aus – drei von vier hielt er – und verhinderte einen höheren Rückstand.

Drei von vier: Matthis Köhlmoos zeichnet sich als Siebenmeter-Killer aus. © Denkmann

Während die Spieler in den Kabinen verschwanden, versuchte sich Michael Polworth erneut als Orakel. Der Abteilungsleiter lag schon beim 32:22 gegen den TuS Haren exakt richtig. Dieses Mal ging sein 26:25-Tipp nicht exakt auf, wobei er in der Pause noch meinte: „Mit dem 11:12 liegen wir voll im Soll.“ Sein Glaube an ein erfolgreiches Abschneiden schwand jedoch, als seine Rotenburger in der 41. Minute mit vier Toren in Rückstand lagen und eine doppelte Unterzahl – ohne Sören Heyber und Misere – überstehen mussten. „Da dachte ich, es wäre durch“, gestand Polworth. Doch die Sieben von van Frayenhove überstand die Phase mit nur einem weiteren Gegentreffer. Entscheidend dafür war auch die Einwechslung der beiden Routiniers Patrick Zahn und Christian Lüdemann aus der Dritten. „Wir haben uns da nicht aufgegeben. Ein großer Dank geht an ,Patti‘ und ,Hausi‘. Die haben viel Ruhe reingebracht“, bemerkte Misere, der selbst mit zehn Toren zum besten Werfer avancierte und davon allein in den letzten 20 Minuten fünf erzielte. Da auch Heyber zweimal von der Siebenmeterlinie netzte, drehten die Gastgeber die Partie noch – 24:22.

In einer anderen Etage: Chris Ole Brandt (am Ball) steigt wie gewohnt hoch und bringt seinen Wurf anschließend im Netz unter. Kilian Behrens (vorne) geht in Deckung. © Denkmann

„Das macht unser Team aus. Wen wir alles schlagen können“, schwärmte Misere. Und van Frayenhove wusste: „Die zwei Punkte können wir gut gebrauchen. Die tun uns gut.“ In der Tat: Sechs Spieltage vor Saisonende stehen die Wümmestädter nun acht Punkte über einem direkten Abstiegsplatz.