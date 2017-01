Misere legt bis zur Pause vor

Rotenburg - Der weiterhin ungeschlagene TuS Rotenburg schloss die Hinrunde in der Handball-Verbandsliga mit einem sicheren 31:25 (18:11)-Auswärtssieg beim Tabellenfünften TuS Haren ab. Mit der imponierenden Bilanz von 25:1 Punkten hält die Mannschaft die Verfolger damit auf Distanz. Trainer Nils Muche warnt jedoch vor zu großer Euphorie: „Bis zu einem eventuellen Aufstieg in die Oberliga ist es noch ein ganz weiter und schwerer Weg.“

Sein Blick geht erst mal zum nächsten Sonntag, wenn die Rotenburger zum Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Wilhelmshavener TV II antreten müssen – der ließ gegen den TvdH Oldenburg (26:26) Federn und hat vier Punkte Rückstand. Der Tabellendritte HSG Barnstorf/Diepholz II liegt nach dem 33:34 beim TSV Daverden sogar sieben Punkte hinter Rotenburg.

Die über 200 Kilometer lange Fahrt zum TuS Haren (bei Meppen) trat der Spitzenreiter rechtzeitig mit dem Bus an, um bei der unsicheren Witterung ausgeruht einzutreffen. Das sollte sich als Vorteil erweisen, die Wümme-Sieben war von Anpfiff an hellwach und ließ den Gastgeber in den gesamten 60 Minuten nicht ein einziges Mal in Führung gehen. Rotenburg war mit 15 Spielern angereist – Johann Knodel und Christian Schaffran, der in den nächsten Monaten wieder zur Verfügung steht, wurden aber nicht eingesetzt. Bis zur Halbzeit wurde der Vorsprung durch konzentriertes Spiel in der Abwehr und auch im Angriff auf 18:11 ausgebaut. Allein elf Mal traf bis dato der insgesamt 15-fache Torschütze Lukas Misere. Nach dem Wechsel hatte Rotenburg einen kleinen Durchhänger, was Haren dazu nutzte, um auf 21:24 zu verkürzen (48.). Danach fand das Muche-Team wieder ins Spiel. Jens Behrens und zwei Mal Sören Heyber sorgten für eine 27:22-Führung (52.).

Der Coach war mit dem Auftritt einverstanden: „Es war die erwartet schwere Aufgabe, die wir bis auf den Hänger nach der Pause sehr gut gelöst haben“, lobte er. - jho