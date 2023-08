Mirzai begeistert Maier bei Rotenburgs Pokalerfolg

+ © Krause Sehr aktiv, aber noch ohne Torerfolg im Pokal: Rotenburgs Neuzugang Elija Stripling (links), kommt hier vor Joona Hartmann von der JSG Elsli an den Ball. © Krause

Der Auftakt ist gemacht: Die U 18 des RSV setzt sich im Bezirkspokal bei der JSG Elsli mit 5:1 durch. Dabei waren durchaus noch mehr Tore drin.

Rotenburg – Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten und einem gehaltenen Strafstoß haben sich die U 18-Fußballer des Rotenburger SV in ihrem ersten Pflichtspiel der neuen Saison souverän durchgesetzt. In der ersten Runde des Bezirkspokals gelang dem Landesligisten bei der klassentieferen JSG Elsli auf dem Platz in Gyhum ein 5:1 (2:0)-Erfolg.

„Die erste Halbzeit hat sich gezogen, da waren wir nicht so stark“, räumte Coach Mark Maier ein. „Dann wurde es aber besser, dann war Pfeffer, Tempo und Biss drin. Wir haben den Gegner eindeutig im Griff gehabt. Darauf lässt sich aufbauen.“ Vor allem einer begeisterte den Trainer: Abwehrspieler Ajmal Mirzai. „Er hat echt ein Top-Spiel gemacht, Note eins! Er hat jeden Zweikampf gewonnen und im Spiel nach vorne auch immer wieder Akzente durch die Mitte gesetzt. Er macht sich sehr gut“, betonte Maier.

Ligaauftakt am Samstag

Fast wäre sein Team nach einer Viertelstunde jedoch in Rückstand geraten, hätte Keeper Justin Bernhard nicht einen aus Rotenburger Sicht umstrittenen Strafstoß gehalten. „Er wird langsam zum Elfmeterkiller. Schon in der Vorbereitung hat er zwei gehalten“, berichtete sein Coach über den Neuzugang. Die Führung gelang dann Ole Däumler mit einem sehenswerten Distanzschuss unter die Latte (24.). Kurz darauf legte Finn Niemeyer das 2:0 nach (26.).

Im zweiten Durchgang erhöhten die Wümmestädter innerhalb von acht Minuten auf 5:0. Erneut Däumler aus der Distanz (56.) sowie Kapitän Wladislaw Maier per Kopf (59.) und der eingewechselte Neuzugang Marico Fagin (64.) trafen ins Netz. „Da hat Marico gezeigt, dass er alles schnell und mit zwei Kontakten löst“, bemerkte sein Trainer. Weitere gute RSV-Möglichkeiten landeten unter anderem an der Latte. Auch Neuzugang Elija Stripling belohnte sich nicht. „Wir hätten das Doppelte an Toren machen müssen. Trotzdem war es ein sehr ordentlicher Auftritt“, stellte Maier fest. Bezirksligist Elsli kam schließlich in der 74. Minute noch zum Ehrentreffer durch Felix Kypta.

Zum Punktspielauftakt empfängt der RSV nun am Samstag (14 Uhr) den JFV Unterweser, der im Pokal ein Freilos hatte. Der nächste Pokalgegner der Rotenburger steht noch nicht fest.