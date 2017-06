Nur das Mikrofon streikt kurz

Scheessel - Von Björn Lakemann. Der Regen hat erst eingesetzt, als schon alles vorbei war. Somit hatten die Protagonisten beim 56. Tag der Handballjugend in Scheesel, der ohne größere Dissonanzen ablief, Glück. Obwohl einige Spieler bei den fast tropischen Temperaturen nur allzugerne den Sprung ins kühle Nass des benachbarten Scheeßeler Beekebades für eine Abkühlung gewagt hätten. Die Liebe zum Handball war für fast alle aber schlussendlich stärker – 95 der 106 gemeldeten Teams kamen zum Wettbewerb.

Am Veranstaltungstag gab es lediglich eine Absage. Überhaupt nicht auf der Scheeßeler Bildfläche waren hingegen einige Teams aus dem Handballkreis Diepholz erschienen, die ein Turnier in Bohmte präferierten, welches über zwei Tage ging. Dennoch war Hauptorganisatorin Ina Hanck, die das Event federführend mit Bernd Meyer organisiert hatte, richtig zufrieden. „Es hat super geklappt und das Wetter war so gut, wie wir es verdient haben. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des TV Scheeßel waren wir überhaupt erst in der Lage, ein solch großes Ereignis zu wuppen“, strahlte Hanck, die annähernd 1 400 Leute auf dem Sportgelände begrüßte.

Zu Veranstaltungsbeginn streikte noch das Mikrofon, doch dieses Malheur war schnell behoben, und es konnte in die Vollen gehen. „Wenn man alles plant, geht eben doch immer etwas daneben. So sind wir alle voll motiviert und zu Gast auf einer tollen Sportanlage“, war Steffen Mundt, erster Vorsitzender der Handballregion Mitte Niedersachsen, voll des Lobes für die Gastgeber und die vielen freiwilligen Helfer.

Mit Feuereifer legten sich die Jüngsten voll ins Zeug und waren ob des frühen Beginns auch als erste Teams mit ihrem Turnierbetrieb am Ende. Als Belohnung gab es bei der großen Siegerehrung für alle jungen Handballcracks eine Medaille. Dazu kamen noch Süßgetränke sowie Naschwerk. Für einen besonderen Farbtupfer sorgte indes die männliche A-Jugend des TV Oyten, die erst vor einer Woche den unfassbaren Sprung in die Handball-Bundesliga realisiert hatte. Mitorganisatorin Ina Hanck fand lobende Worte: „Wir sind sehr dankbar, dass die Oytener A-Jugend-Bundesligisten als Zugpferd hier vor Ort sind.“ Allerdings standen in der Altersklasse des frischgebackenen Oberhaus-Aufsteigers nur drei Gegner parat. Neben der JSG Mittelweser/Eystrup stellte sich Gastgeber JH Wümme sowie die neuformierte A-Jugend der SG Achim/Baden, die von Ralf Schack trainiert wird. Vor der ersten Partie gab er seinen Schützlingen auch noch einige Tipps mit aufs Feld: „Prellen macht hier nicht so viel Sinn. Ihr müsst Geduld haben, dann klappt es auch“, meinte er. Letztlich musste der Nachwuchs des Oberligisten jedoch mit dem vierten Platz vorliebnehmen. Die favorisierten Oytener sicherten sich den Gesamtsieg, und verdrängten die JSG Mittelweser/Eystrup und die Lokalmatadoren des JH Wümme auf die Plätze zwei und drei.

Eine ganz besondere – und auch etwas kuriose – Situation ergab sich bei der Konkurrenz der männlichen D-Jugend, die sich nicht als solche erwies. Denn bei den drei punktgleichen Siegern HSG Verden-Aller, JH Wümme I und JH Wümme II hätte das Los den Sieger bestimmen sollen. „Doch wir haben untereinander ein super Verhältnis und uns ganz sportlich darauf geeinigt, dass alle Sieger sind“, erklärte Verdens Coach Nils Blatt schmunzelnd, weshalb es am Ende einen Dreifachsieg zu bejubeln gab.

Bei der weiblichen A-Jugend gab es eine kleine Überraschung, als sich die Reserve des TV Oyten im Siebenmeterwerfen gegen die eigene Erste mit 9:7 durchsetzte. Die Spielerinnen des JH Wümme trumpften in der B-Jugend ganz groß auf. Die erste Mannschaft gewann am Ende vor der eigenen Reserve. Bei der weiblichen D-Jugend erspielten sich die Gastgeberinnen Rang drei hinter der MoIn Wesermarsch und dem TV Oyten.

Übrigens forderte der Tag nicht nur die Spieler und Trainer. Auf allen Spielfeldern machten die Unparteiischen einen exzellenten Job und bewiesen einmal mehr, dass ohne sie kein Spielbetrieb möglich ist. „Ich habe zehn Partien geleitet“, berichtete zum Beispiel Theres Meisloh vom TSV Intschede nicht ganz ohne Stolz.

Pünktlich vor dem Einsetzen des Regens ging das Event dann nach der großen Siegerehrung zu Ende und man darf gespannt sein, inwieweit der nächste Veranstalter das hohe Niveau dieser Auflage halten kann. „Es ist noch keine Entscheidung gefallen, wo dieser Tag im nächsten Jahr stattfindet. Allerdings sind noch einige Vereine im Rennen, das Event ausrichten zu dürfen“, verriet Friedhelm Gollnow als zweiter Vorsitzender Spieltechnik der Handballregion nach Beendigung des aufregenden Turniertages, der nach dem kleinen Malheur mit dem Mikrofon ohne Probleme über die Bühne ging.