Miesners Matchplan geht auf

Rotenburg siegt 25:15 gegen Arbergen / Tiedemann knickt um

+ Die A-Jugendliche Katlin Behrens spielte eine starke Partie. Sie erzielte gegen die SG Arbergen-Mahndorf drei Treffer. Fotos: Freese

Rotenburg – In der Handball-Landesklasse der Frauen gab sich der Tabellenzweite TuS Rotenburg keine Blöße. Der Wümme-Club besiegte in seinem Heimspiel die SG Arbergen-Mahndorf mit 25:15 (13:6). In der vergangenen Saison hatte der TuS Rotenburg noch beide Spiele verloren. „Das sollte uns nicht noch einmal passieren. Daher haben wir vom Anpfiff an richtig Gas gegeben“, bestätigte Rotenburgs Coach Jens Miesner.