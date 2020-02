Miesner sieht starke 60 Minuten

37:18 – Rotenburger Handballerinnen siegen gegen TV Oyten III

+ Detje Niemann (am Ball) überzeugte vor allem in der Defensivarbeit. Zudem erzielte sie einen Treffer. Foto: Oetjen

Scheeßel – Ein deutlicher Erfolg, der in der Höhe so nicht zu erwarten war: Die Handballerinnen des TuS Rotenburg haben in der Landesklasse ihre Chance auf den zweiten Tabellenplatz gewahrt – durch einen 37:18 (19:11)-Heimsieg in Scheeßel gegen den TV Oyten III. „Wir haben all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, stellte Coach Jens Miesner fest.