Miesner ist die beste Altkreis-Reiterin im Dressur-Highlight

Carolina Miesner und Nachtschwärmer geben ihr gemeinsames Debüt auf S*-Level. © Kaschek

Vier Prozent fehlten der Scheeßelerin im S*-Wettkampf zum Sieg. Beim Sottrumer Sommerturnier feierten zudem einige Lokalmatadoren einen Heimerfolg.

Sottrum – Auf dem Turnierplatz an der Alten Dorfstraße brachte das Sommerturnier des RV Sottrum den einen oder anderen Heimsieg mit sich. In einem der drei Highlights wiederum war es Thomas Miesner, der knapp am ersten Platz vorbeischrammte. Mit Classic Sunshine absolvierte der Reiter des RFRV Scheeßel das Punktespringen der Klasse S* in 56,63 Sekunden und benötigte damit rund eineinhalb mehr als die Gewinnerin Nano Healy aus Morsum mit Stak Cornet.

Den absoluten Höhepunkt auf dem Springplatz bildete der S*-Wettbewerb mit Siegerrunde. Hier behauptete sich Otto Vaske von der RG Klein Roscharden auf Look at me, einem zehnjährigen Oldenburger Wallach. Mit wenigen Zehntelsekunden Vorsprung setzte er sich gegen Healy und Stak Cornet durch. Der junge Ire avancierte dafür mit vielen Siegen und Platzierungen zum erfolgreichsten Reiter des gesamten Wochenendes. „Ein schönes Turnier mit einer tollen Atmosphäre. Ich bin sehr glücklich hier mit den jungen Pferden so erfolgreich zu sein“, erzählte Healy.

Erfolgreichster Reiter des Turniers: Der Morsumer Nano Healy gewinnt auch das Punktespringen der Klasse S* © Kaschek

Die Stunde von Miesner schlug indes im Zwei-Phasen-Springen der Klasse M*, in der er mit seiner elfjährigen Hannoveraner Stute Belissima in beiden Durchgängen fehlerfrei blieb und am schnellsten durch den Parcours flog. Der Sieg in der zweiten Abteilung dieses Springens ging an Bernd Rubarth und She’s Gold. In einer weiteren Prüfung auf diesem Level freute sich Vereinskollege Tristan Engelken auf Trixi über Platz drei, während Anik Zeller im M*-Springen den nächsten Heimsieg einsammelte. Im Sattel der siebenjährigen Hannoveraner Stute Queena setzte sie sich gegen kopfstarke Konkurrenz durch. Mattis Wiese, der ebenfalls den RV Sottrum vertritt, belegte auf Calisha Platz zwei der zweiten Abteilung dieses Wettbewerbs.

Mit Calisha belegt Mattis Wiese den zweiten Platz der zweiten Abteilung eines M*-Springens. © Kaschek

Das Hauptereignis auf dem Dressurplatz war die Prüfung der Klasse S*, in der Susan Scholand vom Bremer RC erfolgreich war. An den Start ging sie mit dem Oldenburger Scolari Grande. Für seine Performance erhielt das Paar von den Richtern eine Wertung von 70,595 Prozent. Als beste Sportlerin des Altkreises beendete Carolina Miesner diesen Wettbewerb. Mit Nachtschwärmer gab die Scheeßelerin ihr gemeinsames Debüt auf diesem Niveau und wurde Siebte – 66,429 Prozent. Zuvor hatte das Duo bereits in einer M*-Dressur den Sprung auf das Podest geschafft. Mit der Wertnote 7,7 verwies es Imke Stoll und Dominus vom RV Kirchwalsede auf Platz zwei. „Ich freue mich sehr, mit diesem noch jungen Pony so tolle Erfolge feiern zu dürfen“, sagte Miesner. Ihre Mutter Andrea Miesner siegte wiederum in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A auf Volltreffer, einem vierjährigen Hannoveraner, vor Christina Klähn-Dettmering und Be my Beauty vom RV Sottrum. In der Dressurreiterprüfung der Klasse L* war die Kirchwalsederin Lynn Marie Hofmann erfolgreich, die mit Delaware, einem siebenjährigen Hannoveraner, gestartet war.

Die Sottrumerin Anik Zeller entspannt sich nach ihrem Heimsieg im Schatten. © Kaschek

„Wir konnten uns über drei Tage mit spannendem Sport und super Wetter freuen, sodass wir den Teilnehmern beste Bedingungen und den Zuschauern eine tolle Atmosphäre bieten konnten“, zog Organisatorin Henrike Werhahn ihr Fazit und verkündete, dass auch die nächste Ausgabe des Sommerturniers 2024 traditionell am zweiten Juni-Wochenende stattfindet.