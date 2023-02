Mickelat will sich in Etelsen verwirklichen

Von: Hendrik Denkmann

Der aktuelle Coach und sein Nachfolger: Nils Goerdel (l.) hört beim TSV Etelsen nach der Saison auf. RSV-Co-Trainer Björn Mickelat beerbt ihn im Sommer. © Freese

Für Björn Mickelat ist im Sommer beim Rotenburger SV Schluss. Der Routinier übernimmt beim TSV Etelsen. In der Wümmestadt beginnt derweil die Nachfolgersuche.

Rotenburg – Kurz vor dem ersten Spiel in der Fußball-Oberliga im neuen Jahr am Sonntag zu Hause gegen den VfL Oldenburg legt Björn Mickelat sich fest. Der 42-Jährige verkündet sein Aus als spielender Co-Trainer des Rotenburger SV im Sommer. Für ihn geht es eine Klasse tiefer zum TSV Etelsen, wo er den aktuellen Chefcoach Nils Goerdel ablöst. „Ich wollte im Sommer mit meiner aktiven Karriere auf dem Niveau aufhören. Da war klar, dass ich in die Richtung gehen möchte“, erklärt der Routinier diesen Schritt.

In Rotenburg wird durch dessen Abgang nun eine Stelle frei. Cheftrainer Tim Ebersbach hat für diese klare Vorstellungen: „Wir wollen das wieder mit einem Co-Trainer auffangen. Dafür gehen wir jetzt in die Planung. Vom Profil wäre ein junger Trainer gut, der ambitioniert gespielt hat und vielleicht einen Rotenburger Stallgeruch hat.“

„Das ist für ihn eine Riesenchance“

In Etelsen will man diesen bewusst etwas abschwächen und entschied sich auch deshalb für Mickelat. „Björn ist ein Fußballer durch und durch, lebt quasi für ihn“, schwärmt der Sportliche Leiter André Koopmann, der wie Goerdel im Sommer aufhört. Dessen Amt „wird dann auch nicht mehr besetzt werden“. Ebersbach unterstützt den Wechsel: „Das ist für ihn eine Riesenchance. Er möchte ambitioniert als Trainer arbeiten und findet dort eine gute, etablierte Landesliga-Mannschaft vor.“

Damit dies auch so bleibe, betont der aktuelle Coach Goerdel: „Wir müssen jetzt unbedingt gut aus den Startblöcken kommen, damit wir nach unten hin in der Tabelle genügend Abstand halten können.“ Dass der Tabellenachte diese Qualität besitzt, um die Klasse zu halten, sieht dessen Nachfolger wiederum als gegeben. Selbst bei einem Auf- oder Abstieg wird Mickelat im Sommer aber übernehmen, bestätigt er: „Der Vertrag ist für zwei Jahre und gilt ligaunabhängig.“

Wie das Trainerteam der Zukunft aussehen wird, sei wiederum noch nicht klar. Sicher ist, dass sich René Hinrichs (geht nach Norwegen) und Tim Meyer als Co-Trainer zurückziehen. „Für eine Neubesetzung sind wir noch auf der Suche“, sagt Koopmann. Bleiben wird so nur Torwarttrainer Jörg Nienstädt.

„Schwerer Brocken“ zu Gast in Rotenburg Auf den Rotenburger SV wartet im ersten Heimspiel des neuen Jahres am Sonntag (14 Uhr) im VfL Oldenburg ein „schwerer Brocken“, wie Tim Ebersbach den Tabellensechsten der Fußball-Oberliga beschreibt. Der Coach weiß über den selbst ernannten Aufstiegskandidaten: „Sie haben nach vorne viel individuelle Qualität und ein spielstarkes Zentrum.“ In der jüngeren Vergangenheit habe sein Team gegen die Oldenburger meist „sehr schlecht“ ausgesehen. Neben dem Fakt, dass die Mannschaft von Lasse Otremba nicht der Lieblingsgegner des RSV sei, kommt hinzu, dass sich die Ebersbach-Elf nach der kurzen, aber intensiven Vorbereitung aktuell „sehr müde“ sei. Dennoch schreibt der 42-Jährige die Partie längst nicht ab: „Wir wollen zu Hause immer was holen und jetzt unseren Rhythmus finden. Mit Körperlichkeit und einer guten Zweikampfquote sind die zu knacken.“ Hinzukommt, dass Ebersbach – Stand jetzt – alle Spieler zur Verfügung stehen. Einzig Sämi van den Berg, Tobias Kirschke und Björn Mickelat haben Trainingsrückstand, sind aber bei der abschließenden Einheit dabei. hd

Mickelat wählt den Schritt nun bewusst. „Im Team mit Ebbe kann man viel lernen. Mit einer B-Lizenz will man aber irgendwann auch seinen eigenen Weg gehen. Ich verspüre jetzt die Lust, mich zu verwirklichen“, erklärt er. Und warum gerade in Etelsen? „Da wird mir genau diese Chance geboten. Außerdem gibt es dort viele Spieler, gegen die ich selbst mal gespielt habe.“ Gemeinsam mit ihnen wolle er nun in Zukunft zusammenarbeiten und einen „schönen und sauberen Fußball spielen“. Auch trotz seines absoluten Siegeswillens bleibt der scheidende Rotenburger Co-Trainer zurückhaltend, was die Ziele mit seinem neuen Team angeht: „Wir werden jetzt nicht auf Teufel komm raus in den nächsten ein, zwei Jahren zwingend in die Oberliga aufsteigen. Da gibt es andere Mannschaften, die ganz andere Möglichkeiten haben.“

Dass Mickelat Aufstiege kann, bewies er bereits, als er mit dem TuS Zeven in seiner Debütsaison 2014/2015 als spielender Trainer in die Landesliga aufstieg. Vier Jahre hielt es ihn dort, drei davon in der Bezirksliga, ehe es ihn zum RSV zurückzog. Dort reifte er in der jüngeren Vergangenheit zu Ebersbachs Co und war in dieser Rolle für die Offensive zuständig. Zudem coacht er aktuell die U 19 des Vereins und wird auch diese nach der Saison abgeben. Bis dahin verfolgt Mickelat aber ein klares Ziel: „Ich werde mich weiter für den RSV reinhängen und hoffe, dass ich viele Minuten bekomme, um der Mannschaft zu helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.