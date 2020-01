Mickelat macht's wieder gut

Rotenburg - Von Lea Oetjen. Wiedergutmachung geglückt: Der Rotenburger SV schnappt dich den Turniersieg beim diesjährigen McDonalds-Cup in der heimisches Pestalozzihalle. Im Finale setzte sich das Team des spielenden Interimscoaches Björn Mickelat souverän mit 3:1 gegen den TSV Etelsen aus der Bezirksliga durch. Den dritten Platz schnappte sich der Heeslinger SC aus der Oberliga.

Dabei hatte sich der Erfolg alles andere als angekündigt. Schließlich belegte die Mannschaft noch im vergangenen Jahr den enttäuschenden letzten Platz und blieb deutlich hinter ihren Erwartungen zurück – übrigens auch unter der Leitung von Interimscoach Björn Mickelat. Dieser durfte in diesem Jahr trotzdem erneut ran. Glück gehabt. Allerdings: RSV-Coach Tim Ebersbach verfolgte von der Tribüne aus genau, was der 39-Jährige mit seiner Mannschaft anstellte. Was auch immer es war, es schien zu funktionieren. „Der Unterschied zum vergangenen Jahr liegt doch auf der Hand: Dieses Mal habe ich selbst gespielt. Das konnte nur gut werden“, begründete Mickelat lachend seinen Erfolg.

Eine weitere Erklärung dürfte allerdings das Spiel mit dem sogenannten „fliegenden Torwart“ gewesen sein. War der RSV im Angriff, verließ Keeper Lars Neugebauer sein Tor. So gelang durch Mickelat, dem „fliegenden Torwart“, bei Ballbesitz eine Überzahl. Neben dem Wümme-Club war es nur der TSV Etelsen, der die Möglichkeit nutzte. „Das hat auch bestimmt mit hereingespielt. So oder so: Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung von uns, es gab keine Verletzten und wir hatten Spaß. Besser geht's doch gar nicht“, freute sich Mickelat.

Der Spaß. Ja, der kam trotz Siegeswillen und jeder Menge Ehrgeiz auf keinen Fall zu kurz. Bestes Beispiel: das Neunmeterschießen der Kreisliga-Rivalen VfL Visselhövede und SG Unterstedt. Nachdem die ersten vier Schützen jedes Teams souverän verwandelt hatten, sah sich „Vissels“ Patrick Peter gezwungen, seine „Adiletten“ wieder gegen Hallenschuhe zu tauschen – unter Beifall und Gelächter seiner Mitspieler. Zumindest fast aller. Drillon Demaku hingegen war damit beschäftigt, seinen Keeper Michel Brückner zu überreden, für einen Neunmeter zwischen die Pfosten zu dürfen – beim Stand von 6:6. Doch als Demaku seinen Torwart fast überzeugt hatte, schoss Unterstedts Lukas Tohoff seinen Neunmeter zu unplatziert. Die Folge: „Vissel“ freute sich über den fünften Platz und Peter hatte die Schuhe umsonst wieder angezogen.

Abgesehen von den ersten beiden Plätzen wurden alle anderen im Neunmeterschießen vergeben. Der RSV II aus der Kreisliga schnappte sich den siebten Platz und verwies den SV Blau-Weiß Bornreihe aus der Landesliga auf den letzten Rang. Der Kreisligist Zeven musste sich nach einer Niederlage gegen den Heeslinger SC mit dem vierten Platz zufriedengeben.