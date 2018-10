Mickelat fehlt gegen „Maximum“ Celle

„Nicht unser Maßstab“ / Drewes wäre bei Einsatz festgespielt / 20 Punkte bis Winter das Ziel

Rotenburg - Tim Ebersbach hat ein Ziel: Der Coach des Rotenburger SV würde gerne „mit 20 Punkten in die Rückrunde gehen“. 14 Zähler haben seine Landesliga-Fußballer bislang. Dass sie aber ausgerechnet am Samstag ihr zuletzt nicht mehr so gut „gefüttertes“ Konto ausbauen, ist eher unwahrscheinlich. Um 15.30 Uhr ertönt im Ahestadion der Anpfiff gegen Spitzenreiter MTV Eintracht Celle – und der hat die Maximalausbeute von 30 Punkten eingefahren.