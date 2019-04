Mickelat bringt die Belohnung

Rotenburg - Von Matthias Freese. Dieses Spiel war ganz nach Björn Mickelats Geschmack. 68 Minuten lang durfte sich der inzwischen 38-jährige Routinier auf der Bank ausruhen, spielte dann nach seiner Einwechslung einmal seine ganze Cleverness aus und wurde prompt zum Matchwinner für den Rotenburger SV. Dank seines Treffers und einer sattelfesten Defensivabteilung bezwang die Wümme-Elf den bisherigen Spitzenreiter TuS Harsefeld in der Fußball-Landesliga vor rund 160 Zuschauern mit 1:0 (0:0).

„Der Matchplan ist komplett aufgegangen! Besser geht es nicht. Das haben wir uns einfach verdient, weil wir nichts zugelassen haben“, jubelte Mickelat und merkte in Bezug auf seine Person an: „Ich sollte und wollte entscheidend zu unserem Sieg beitragen – es ist mir gelungen!“ Wohl wahr. In der 77. Minute unterlief dem Harsefelder Sören Meyer von der Mittellinie aus ein viel zu kurzer Rückpass auf Keeper Fabiano Curia. Mickelat reagierte sofort, sprintete dazwischen, ließ den Torwart stehen und vollendete.

Den Gästen fiel auch in der verbleibenden Zeit wenig ein, um die Rotenburger Abwehr zu knacken. Letztlich besaß der Titelanwärter trotz einer druckvollen Anfangsphase keine hochkarätige Chance. Neben den Innenverteidigern Yannik Funck und Christoph Drewes machten insbesondere Sebastian Czimmeck und Yannick Chwolka ihre Seiten dicht. Zudem hatte Coach Tim Ebersbach vor die Kette noch Tobias Kirschke geparkt, „damit er die Stürmer auffängt“. Mit Mittelfeldpressing und Tempo ließ der RSV den Gästen wenig Raum und Zeit. „Wir sind immer besser reingekommen und haben uns nicht nur hinten reingestellt“, meinte Ebersbach. Harsefelds Coach Dennis Mandel reagierte und brachte zur zweiten Hälfte seinen Torjäger Pascal Schawaller ins Spiel – ohne dass sich groß etwas ändern sollte.

Bei den Gastgebern setzte dafür vorne Sturmspitze Jan Friesen immer wieder nach. „Er hat eine extrem gute Dynamik und ist eklig. So lange seine Füße halten, wollten wir ihn laufen lassen“, erklärte der Trainer seinen Plan, in der Schlussphase dann Mickelat für den Youngster zu bringen. Über die Flügel sorgten Arthur Bossert und der mehrfach nur durch Fouls zu stoppende Marcello Muniz für Gefahr. Der entscheidende Pass blieb jedoch meist aus oder war zu unpräzise, sodass auch der RSV kaum Möglichkeiten besaß. Als sich jedoch die Chance bot, griff Mickelat zu. Da jubelte auch der vergangene Woche als DFB-Präsident zurückgetretene Reinhard Grindel an der Seite von RSV-Präsident Peter Grewe, CDU-Parteifreund Heinz-Günter Bargfrede und einigen Altherrenspielern des RSV und spendete Applaus.

„Das wir auch mal einen von oben pflücken, zeigt mir, dass die junge Mannschaft auch gefestigt ist. Für die Landesliga war das von der Intensität und der Zweikampfführung her ein ganz hohes Niveau“, betonte Ebersbach. Nach der Winterpause holte seine Elf vier Siege aus fünf Spielen und dürfte den Klassenerhalt mit nun 37 Zählern endgültig eingetütet haben.