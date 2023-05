Michel Misere legt den Deckel im Oberliga-Derby drauf

Von: Matthias Freese

Für diesen Wurf kassiert Rotenburgs Daniel Barkholdt eine Zeitstrafe, weil er Keeper Dennis Klingebiel am Kopf trifft. Danach gelingen dem Rechtsaußen aber noch fünf Tore. © Freese

Der TuS Rotenburg müht sich zum 32:30-Sieg im Derby gegen den TSV Bremervörde. Insgesamt drei Rote Karten vergeben die Schiedsrichter am Freitagabend.

Rotenburg – Revanche gelungen! Im heiß umkämpften Derby-Rückspiel der Handball-Oberliga setzte sich der TuS Rotenburg am späten Freitagabend in der heimischen Pestalozzihalle mit 32:30 (16:15) gegen den bereits abgestiegenen TSV Bremervörde durch und rehabilitierte sich trotz einer über weite Strecken schwachen Leistung für die 34:37-Hinspielpleite aus dem Dezember. Michel Misere beendete vor fast 400 Zuschauern mit seinem neunten Treffer 14 Sekunden vor dem Abpfiff endgültig das große Zittern gegen personell arg gehandicapte, aber tapfer dagegenhaltende Gäste.

Beide Seiten hatten im Verlaufe Verluste zu verkraften: Beim TuS Rotenburg sahen Kilian Behrens (42.) und Paul Schröder (59.) nach Fouls glatt Rot von den Schiedsrichtern Marel Herrmann/Nico Schötteldreier, bei Bremervörde kassierte Kreisläufer Jan-Ole Thode seine dritte Zwei-Minuten-Strafe (57.). Es passte zu einer hitzigen Partie, die auch auf der Tribüne von kleinen verbalen „Fouls“ begleitet war. Die Vorlage aus dem Rotenburger Fanlager – tatkräftig unterstützt von den Fußballern des SG Unterstedt – nahmen die Bremervörder jedenfalls dankend an und skandierten beim Stand von 25:25 mit einer Spur Selbstironie: „Hier regiert der Absteiger!“ Auch wenn die Rotenburger es vielleicht nicht so offen zugeben würden: Dieses Derby mit dieser Atmosphäre fehlt nächste Saison!

Misere-Brüder und Barkholdt drehen die Partie

Thode brachte seine Grün-Roten sogar mit 27:25 in Führung (50.), doch am Ende schien den Mannen aus dem Nordkreis die Luft ein wenig auszugehen. Michel Misere, Lukas Misere und Daniel Barkholdt drehten die Partie mit ihren Toren wieder für die Wümmestädter. Das hätten diese nach langer Führung eigentlich schon früher machen können, doch immer wieder kassierten sie hinten Siebenmeterpfiffe – insgesamt sieben – gegen sich, während vorne Würfe überhastet oder schlecht abgeschlossen wurden und mehrfach an Pfosten oder Latte landeten. Allein Rechtsaußen Simon Miesner traf dreimal das Gebälk, sodass Handball-Boss und Hallensprecher Michael Polworth meinte: „Unsere Mannschaft braucht nächstes Jahr kein Holz mehr für den Winter.“