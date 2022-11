Michel Misere kommt bei Rotenburgs höchstem Sieg aus sich raus

Von: Hendrik Denkmann

Erneut der beste Torschütze: Chris Ole Brandt (am Ball) ist auch in dieser Szene nicht von Harens Steffen Hanzlik zu stoppen. Der Rotenburger steuert gleich neun Treffer zum Erfolg bei. © Krause

Der TuS Rotenburg feierte gegen den TuS Haren den dritten und zugleich höchsten Saisonsieg. Freudige Nachrichten gab es auch von Daniel Barkholdt.

Rotenburg – „Ich tippe meistens richtig“, hatte Michael Polworth betont. Der Handball-Boss des TuS Rotenburg hatte rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der Partie des Oberligisten gegen den TuS Haren ein 32:22 vorhergesagt. Und er behielt tatsächlich recht. Da Paul Schröder den letzten Angriff der Gäste rund zehn Sekunden vor Schluss stoppte, jubelten nicht nur die Wümmestädter auf dem Feld über den bislang höchsten Saisonsieg, sondern auch Polworth unter den rund 250 Zuschauern in der Pestalozzihalle auf der Tribüne. Bereits zur Halbzeit hatten die Gastgeber mit 16:10 geführt.

Phasenweise Bankdrücker: Patrick Zahn (l.) und Christian Lüdemann (r.) halfen aus und kamen in der zweiten Hälfte ins Spiel. Lukas Misere saß nach seiner zweiten Zwei-Minuten-Strafe zumindest für 17 Minuten im ersten Durchgang draußen. © Krause

Auch Daniel van Frayenhove konnte den exakten Tipp seines Vereinskollegen nicht fassen. „Das ist ja echt ekelhaft. Aber da ziehe ich den Hut vor“, lobte Rotenburgs Coach den Spartenleiter, der kurz darauf auf ihn zukam und scherzhaft meinte: „Das Orakel hat wieder zugeschlagen.“ Das taten indes auch die Oberliga-Handballer, die nach den krankheitsbedingten Ausfällen von Jonathan Wulff, Jens Behrens und Luca Schlifelner von den Routiniers Patrick Zahn und Christian Lüdemann Unterstützung erhielten. Beide hatten zuvor bereits im Regionsoberliga-Derby mit der Dritten gegen die Zweite auf dem Feld gestanden. Und auch gegen Haren bekamen die ehemaligen Oberliga-Spieler im zweiten Durchgang Spielzeit. „Das war super mit den beiden und hat uns geholfen, weil wir noch mehr Wechselmöglichkeiten hatten“, gestand van Frayenhove.

Für Daniel Barkholdt wäre ein Einsatz wiederum noch zu früh gekommen. Der Rechtsaußen hatte sich Ende April im Spiel gegen die HSG Nienburg das Kreuzband gerissen und arbeitet an seiner Rückkehr. „Im Training mache ich meine Übungen. Überwiegend bin ich auch schmerzfrei. Beim Laufen zwickt es manchmal noch“, erzählte er, als er in der Pause ein paar Bälle auf das Tor von Ersatzkeeper Matthis Köhlmoos warf. Während der Partie nahm er dann aber wieder auf der Tribüne in der ersten Reihe Platz. Mit einem Comeback auf dem Feld rechne er Ende Januar.

Wieder am Ball: Daniel Barkholdt wirft in der Pause auf das Tor. © Krause

Rund 35 Minuten schaute auch Sören Heyber nach seiner Roten Karte zu. Er war seinem Gegenspieler Jan Robben bei einem Tempogegenstoß in die Hacken gelaufen. Eine längere Auszeit erhielt auch Lukas Misere in der ersten Halbzeit, nachdem er bereits in der 13. Minute seine zweite Zwei-Minuten-Strafe erhalten hatte. Seine Mitspieler übernahmen nun aber endgültig die Kontrolle und setzten sich bis zur Pause auf sechs Tore ab – 16:10. Thies Stieghahn und Lars Meyer trafen in dieser Phase jeweils dreifach. Das fiel auch ihrem Trainer auf: „Lars war in der ersten Hälfte extrem stark. Aber auch Michel kam richtig aus sich raus.“ In der Tat: Zwei seiner insgesamt vier verwandelten Siebenmeter netzte Michel Misere bis zur Pause ein. Hinter Haupttorschütze Chris Ole Brandt (neun Treffer) reihte sich der Rückraumrechte mit sechs Toren zudem auf Platz zwei ein.

Starke Phase vor der Halbzeit: Thies Stieghahn (l.) trug dazu bei, dass der Vorsprung zur Pause so deutlich war. Hier setzt er sich gegen Harens Maximilian Hunfeld durch. © Krause

Nicht nur offensiv beeindruckten die Rotenburger. Auch defensiv vereitelten sie zahlreiche Möglichkeiten der Gäste. „Wir haben in der Abwehr gut zusammen gestanden. Das war auch für Yannick super“, fand van Frayenhove. Keeper Yannick Kelm hatte mit seinen 13 Paraden einen ebenso großen Anteil am Erfolg, weshalb Brandt von einer „Teamleistung“ sprach, die auch im zweiten Durchgang anhielt. In dem bauten die Gastgeber ihre Führung bis auf zehn Tore aus – und zwar mit der schönsten Kombination über Kelm, der mit einem langen Ball Lukas Misere bediente, woraufhin der Vizekapitän Torschütze Schröder den Ball zum 28:18 (50.) auflegte. Später beendete Simon Miesner mit seinem einzigen Treffer den Torreigen. „Nach den letzten Spielen hat man gemerkt, dass sich bei uns was angestaut hat. Das war ein richtiger Befreiungsschlag“, stellte Brandt klar und blickte schon einmal voraus: „Jetzt kommen die Spiele, die wir alle gewinnen können.“