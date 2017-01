Michaelis macht den Abflug

Sottrums Stürmer sieht Gelb-Rot, der Kreisligist wird nur Dritter / Hassendorf und Unterstedt ungeschlagen

+ In der Gruppe eins ging es rund: Die SG Unterstedt mit Tjark Dodenhoff (Bild oben, 2.v.r.) schenkte dem TV Sottrum um Dennis Neufeld (l.) und Torwart Tobias Engel (r.) ein. Der TV Hassendorf mit dem vom TSV Ottersberg zurückgekehrten Finn Herwig (Bild unten links, M.) wurde Erster. Und Sottrums Matthias Michaelis (Bild unten rechts, r.) sah von Schiedsrichter Stefan Knappik (l.) Gelb-Rot. - Fotos: Freese

Rotenburg - Von Felix Meyer. Es war die umstrittenste Entscheidung des Turniers, als Schiedsrichter Stefan Knappik (TuS Westerholz) bei der Futsal-Hallenkreismeisterschaft den Kreisliga-Top-Torjäger Matthias Michaelis vom TV Sottrum nach angeblicher Beleidigung im Spiel gegen den TV Hassendorf mit Gelb-Rot vom Platz stellte und ihn vom Rest des Turniers ausschloss. Auch sonst hatte sich der Favorit den Auftritt in der Rotenburger Bodo-Räke-Halle anders vorgestellt. Nach durchwachsenen Leistungen holte die Crew von Coach Vitalij Kalteis nur Platz drei und muss noch um das Weiterkommen bangen. „Wir haben leichtsinnig gespielt und dachten wohl, es geht von allein“, ärgerte sich Kalteis. Das Rennen um die beiden vorderen Plätze machten die ungeschlagenen Teams des TV Hassendorf und der SG Unterstedt, aus der 1. Kreisklasse Süd.

„Vielleicht werde ich ja noch für die Rückrunde gesperrt“, scherzte Übeltäter Michaelis kurze Zeit nach seinem Platzverweis schon wieder. „Der Schiri meinte, ich hätte ihm den Vogel gezeigt. Das habe ich aber nicht. Genau so wenig habe ich ihn beleidigt“, betonte Michaelis. Auch sein Trainer konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen: „Das ist schon äußerst fragwürdig und sehr unverständlich“, erklärte Kalteis.

Die Frustration bei den Sottrumern war allgemein zu spüren, denn der Kreisligist verlor nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen den TuS Reeßum aus der 2. Kreisklasse Süd, der mit Nils Rehra und Thorsten Weinheimer ein neues Trainergespann für die Rückserie gefunden hat und am Samstag von Andre Rettke betreut wurde, die Konzentration. So gewann der Kreisligist weder das Derby gegen den TV Hassendorf (1:3) noch setzte er sich im vermeintlichen Topspiel gegen die SG Unterstedt durch. Das 0:5 wurde zu einer Demütigung. Und zwar eine, die noch höher hätte ausfallen können. Für Unterstedt trafen in dem Spiel Lukas Tohoff (3), Dogan Örper und Tjark Dodenhoff. Fabian Knappik, Trainer der SG Unterstedt, lobte seine Mannschaft denn auch: „Das haben wir richtig gut gemacht, allerdings war das auch unsere einzige überragende Leistung. Die anderen Teams haben es uns sehr schwer gemacht.“

Von Anfang an gab der spätere Zweite der Gruppe Vollgas. Mit einem 3:0-Erfolg gegen den TuS Ahausen (4. Kreisklasse Süd) gelang der Start. Im zweiten Spiel musste sich Unterstedt hingegen mit einem 1:1 gegen den TV Hassendorf zufrieden geben. In der Folge erspielte sich das Team noch ein 0:0 gegen den Ligakonkurrenten TuS Fintel. „Das war insgesamt eine solide Leistung. Mir hat gefallen, wie gut sich Tjark Dodenhoff, der seine erste Saison im Herrenbereich spielt, geschlagen hat“, so Knappik.

Noch vor Unterstedt qualifizierte sich der TV Hassendorf mit 13 Punkten als souveräner Erster für die nächste Runde. Der TV Sottrum muss nun hoffen, dass mindestens zwei Drittplatzierte aus den sechs Gruppen schlechter sind, um weiterzukommen. „Ich bin überhaupt nicht zufrieden“, fand Coach Kalteis klare Worte für den Auftritt seiner Mannschaft.