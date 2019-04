Michaelis‘ Hacke sorgt für Risse im Beton

Sottrums Innenverteidiger Dominik Reuter (am Ball) war in der Defensive nahezu beschäftigungslos. Foto: Woelki

Sottrum - Von Nicolas Tréboute. Die drei Punkte machten es Vitalij Kalteis etwas einfacher, das zu verarbeiten, was ihm sein Stürmer Andrej Edel unmittelbar nach dem hart erkämpften 2:0 (1:0)-Heimsieg über den SV Anderlingen in der Fußball-Kreisliga zuraunte. „Der Nächste also“, kommentierte der Coach des TV Sottrum die sich möglicherweise andeutende Verletzungspause seines gerade erst rekonvaleszenten Schützlings.

Urlaubs- und verletzungsbedingt musste der Tabellenführer auf insgesamt zehn Akteure, darunter Stammkräfte wie Rechtsverteidiger Louis Jaugstetter, den zuletzt starken Patrick Brillowski sowie Steffen Mech und Timo Löber verzichten. Als dann nach 19 Minuten auch noch Taktgeber Kay Slominski vom Feld humpelte und durch Christopher Litke ersetzt wurde, war Kalteis vollends bedient – zumal es die Gäste über weite Strecken der ersten Halbzeit schafften, mit resoluter Zweikampfführung und gutem Stellungsspiel die Wieste-Elf zu entnerven. „Edel, spiel‘ einfacher“, brüllte Torhüter Marco Trumpf in der 40. Minute quer über den Platz, nachdem sich sein Mannschaftskollege in einem Zweikampf wiederholt verzettelt hatte. Doch jener Edel war es auch, der nur wenig später am wichtigen Führungstreffer beteiligt war: Kapitän Matthias Michaelis machte mit dem Rücken zum Tor intuitiv genau das Richtige und steckte per Hacke auf den durchgestarteten Angreifer durch, der wiederum quer auf Finn Herwig legte – 1:0 (45.). „Bei dem Treffer hat ziemlich viel gestimmt, auch weil keiner abgeschaltet hat“, freute sich Übungsleiter Kalteis.

Wer geglaubt hatte, dass Anderlingen im zweiten Durchgang seinen Defensivblock auflösen würde, sah sich getäuscht. Sottrum rannte weiter an und hatte durch Litke (46.) und Edel (71.) die größten Gelegenheiten. Beide scheiterten jedoch am gut aufgelegten Niels Burfeindt im Kasten. Die Gäste hätten das Spielgeschehen zwischenzeitlich beinahe auf den Kopf gestellt, doch einen Kopfball von Lennart Bredehöft kratzte Dennis Neufeld für den bereits geschlagenen Trumpf noch von der Linie (62.). Die Entscheidung besorgte schließlich der nicht immer ganz glücklich agierende Edel, der in der 84. Minute zum 2:0 abstaubte. „Momentan ist es für uns Woche für Woche ein Geduldspiel, weil sich die Teams gegen uns tief reinstellen“, war Sottrums Coach froh über den Arbeitssieg.