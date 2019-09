Michaelis bringt selbst das Präsent

Sottrum - Von Mareike Ludwig. Das Geburtstagsständchen seiner Mitspieler hatte sich Matthias Michaelis hinterher mehr als verdient. Der 31-jährige Angreifer des TV Sottrum hatte die vorherigen 90 Minuten schließlich ordentlich Gas gegeben und somit großen Anteil daran, dass sein Fußball-Bezirksligist das Aufsteigerduell gegen den FC Hansa Schwanewede zu Hause mit 4:2 (3:0) für sich entschied.

Die Sottrumer traten von Beginn an sehr selbstbewusst auf und gaben dem Gegner kaum Räume. Bereits nach neun Minuten belohnte sich die Elf von Coach Daniel Mathies – Geburtstagskind Michaelis steckte den Ball gekonnt in die Gasse, Waldemar Ott vollendete zum 1:0. Kurz darauf hatten die Sottrumer Glück, dass Emil-Finn Tepper mit seinem Schuss nur die Latte traf (17.). Quasi im Gegenzug erhöhte der gut aufgelegte Sinan Reiter für den Wiste-Club auf 2:0 (19.). Zweiter Schuss, zweiter Treffer. „Die Chancenverwertung war richtig gut von uns. Endlich haben wir die Dinger genutzt“, freute sich Mathies.

In der Folge ebbte die Partie etwas ab. Beide Teams schafften es nicht mehr, sich im gegnerischen Strafraum zu zeigen. „Jungs, was ist los mit euch? Wacht wieder auf“, rief denn auch Mathies nach einer halben Stunde seiner Mannschaft von außen zu. Die Worte schienen gefruchtet zu haben. Kurz vor der Halbzeit war wieder auf Sinan Reiter Verlass. Der Angreifer zog trocken vom Sechzehner ab – 3:0 (42.).

Auch in Durchgang zwei gab der Gastgeber zunächst den Ton an. Einen missglückten Klärungsversuch des Schwaneweder Keepers Yannick Sachau wusste Michaelis mit dem 4:0 auszunutzen (59.). Deckel drauf, drei Punkte verbucht – von wegen: Die letzte halbe Stunde fiel Sottrum plötzlich in einen verfrühten Winterschlaf. Mehr und mehr kämpften sich die „Schwäne“ trotz der eigentlich aussichtslosen Situation zurück. Erst saß Kevin Müllers Freistoß zum 1:4 (66.), danach verkürzte Dominic Ponty auf 2:4 (76.). „Wenn wir dann auch noch das dritte Gegentor bekommen hätten, wären wir noch mal richtig ins Schwimmen gekommen. Keine Ahnung, was plötzlich los war. Wir haben uns zu sicher gefühlt“, so Mathies, der hinterher trotzdem von einem „verdienten Sieg“ sprach. Dieser Meinung war auch Gäste-Coach Andreas Dirks: „Unsere erste Halbzeit war katastrophal. Mir fehlen etwas die Worte, da meine Jungs leider keine Vorgaben umgesetzt haben. Defensiv hatten wir arge Probleme“, gestand der Schwaneweder Trainer.

Dank des Dreiers kletterten die Sottrumer mit acht Punkten auf den siebten Tabellenplatz. „Im Mittelfeld zu stehen, fühlt sich auf jeden Fall beruhigend an. Es ist schön zu sehen, dass wir auch mal ein durchwachsenes Spiel dank der sehr guten Chancenverwertung für uns entscheiden können. Zuletzt war es leider oftmals andersherum“, erklärte Mathies sichtlich erfreut.