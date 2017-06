2:1 – Bothel siegt gegen Sottrum und steht im Endspiel der Relegation

Umkreist von vier Bothelern: Der Sottrumer Jan Vollmers (am Ball) hatte mit seinem Team vor 650 Zuschauern das Nachsehen im Relegationshalbfinale und bleibt damit auch in der kommenden Saison in der Kreisliga.

Zeven - Von Mareike Ludwig. Sofort hatte sich Marvin Meyer sein rotes Trikot über den Kopf gezogen. Er wusste genau, was ihm gerade passiert war. Der Mittelfeldmann des Kreisliga-Zweiten TV Sottrum hatte in der 77. Minute mit seinem Eigentor für die Entscheidung im Relegationshalbfinale gesorgt.

Vor 650 Zuschauern waren es in Zeven somit die Fußballer des Bezirksliga-13. TuS Bothel, die dank des 2:1 (0:0)-Sieges in das Endspiel um die Bezirksliga einziehen, während die Sottrumer auch in der kommenden Saison weiter in der Kreisliga auflaufen müssen.

„Unglücklicher geht es nicht“

Der Unglücksrabe wollte den Ball klären, traf ihn jedoch so, dass die Kugel über den herauseilenden Keeper Tobias Engel ins eigene Tor rollte. Klärungsversuch gescheitert, die Botheler bejubelten das 2:1. „Ich sage meinen Jungs immer wieder, dass sie miteinander reden sollen. Das war in dieser Szene leider überhaupt nicht der Fall. Unglücklicher geht es nicht“, erklärte Sottrums Coach Vitalij Kalt- eis geknickt. Der Trainer nahm den verletzten Meyer vom Platz und brachte mit Frederik Weber einen alten Bekannten. Das 20-jährige Eigengewächs, das in der vorherigen Saison noch das Trikot des Landesligisten TSV Ottersberg getragen hatte, war zuletzt für ein knappes Jahr in Australien und somit sofort spielberechtigt.

+ Da tat weh: Sottrums Nico Fröhlich musste verletzungsbedingt vom Platz und wurde später mit dem Rettungswagen abgeholt. © Matthias Freese

Dabei war die Kalteis-Elf voller Selbstvertrauen nach Zeven angereist, schließlich hatte sie eine Serie von zwölf ungeschlagenen Partien im Gepäck. Im Gegensatz zu den Bothelern, die sich erst am letzten Spieltag den Relegationsplatz gesichert hatten. „Bothel ist schon ein ganz anderer Gegner. Das kann man mit der Kreisliga nicht vergleichen“, so Kalteis. Ein Klassenunterschied war zunächst aber nicht zu erkennen. Beiden Teams war die Nervosität im Do-or-die-Spiel anzumerken. Während Bothel die besseren Chancen hatte, besaß Sottrum die größeren Spielanteile. „Das war unsere Taktik. Wir wollten hinten sicher stehen und etwas abwartend agieren“, erklärte Bothels Spielertrainer Christoph Meinke.

+ Bereit zum Jubeln: Bothels Julian Prinz (vorne) und Torschütze Cedric Ahrens (r.) freuen sich über das 1:0. © Matthias Freese

In der ersten Hälfte sprang offensiv nichts Zählbares heraus, da sowohl Frenk Günter als auch Lennart Henke direkt hintereinander an Engel aussichtsreich scheiterten (32.). Kurz darauf vergab Günter sogar erneut (37.).

Direkt nach dem Wechsel war es dann aber so weit: Meinke legte den Ball mustergültig auf Cedric Ahrens, der genügend Zeit hatte, die Kugel am zögernden Engel vorbeizuschieben – 1:0 (48.). Doch damit nicht genug aus Sottrumer Sicht. Nach einer Stunde musste Nico Fröhlich verletzt vom Platz. Erste Diagnose: Bänderverletzung im Fuß. Kurz darauf fuhr auch schon der Rettungswagen vor und nahm den sich aufstützenden Flügelspieler mit.

+ Unglücksrabe Marvin Meyer (liegend) war nach seinem Eigentor nicht aufzubauen. Auch Sottrums Jan-Claas Rosebrock war nach der 1:2-Niederlage total geknickt. © Matthias Freese

Frenk Günter hätte in der 64. Minute den Sack schon ein großes Stück zumachen können, doch schoss der 19-Jährige freistehend Engel an. Vorentscheidung vertagt. Vor allem aber auch, weil die Sottrumer kurz darauf zum Ausgleich kamen. Torsten Hoops brachte Meyer im Strafraum zu Fall. Andrej Edel ließ sich nicht lange bitten und verwandelte vom Punkt (71.).

+ Zurück beim TV Sottrum: Frederik Weber (r.). © Matthias Freese

Die Freude währte aber nur kurz, da sechs Minuten später erneut Meyer im Mittelpunkt stand. Dieses Mal aber auf der eigenen Seite. Nach dem Eigentor schafften es die Sottrumer nicht, sich noch mal heranzukämpfen. „Es war ein sehr intensives Spiel, keiner wollte Fehler machen. Durch so einen Treffer zu gewinnen, ist natürlich glücklich“, gestand Meinke. Und Ahrens fügte an: „Jetzt haben wir richtig Bock.“ Für die Elf geht es nun am kommenden Sonnabend nach Bierden zum Entscheidungsspiel gegen den Kreisligisten TSV Thedinghausen.