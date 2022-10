Meyer zieht Sottrum im Derby früh den Zahn

Von: Jürgen Prütt

Zwei gegen einen: Nick Dräger (am Ball) ist auch von Hendrik Splittgerber und Damian Müller (vorne) nicht zu stoppen. Der Rotenburger warf sieben Tore. © Freese

Der TuS Rotenburg III ist nach dem Derby-Sieg gegen Sottrum weiter ungeschlagen. Vor allem ein ehemaliges Oberliga-Trio zeigte sein Können.

Rotenburg – Rund 150 Zuschauer hat das Derby in der Handball-Regionsoberliga der Männer zwischen dem TuS Rotenburg III und dem TV Sottrum angezogen. Mit der Unterstützung von den Rängen wurde das Top-Duell der bis dato ungeschlagenen Kreisrivalen am Sonntagnachmittag zu einer Machtdemonstration der Gastgeber. „Die sollen mal sehen, dass sie in die Landes- oder Verbandsliga kommen. In dieser Spielklasse hat die Truppe jedenfalls nichts verloren“, kommentierte Götz Siegmeyer die 20:37 (12:21)-Pleite an der Wümme. „Wir hatten nicht den Hauch einer Chance.“

Für den Gästetrainer habe sich das Thema Meisterschaft nach dieser Partie erledigt. „Dass eine Mannschaft wie die Rotenburger Dritte im Vorjahr nicht aufsteigen durfte, ist sehr, sehr ärgerlich. Unser Ziel lautet nun Platz zwei“, betonte Siegmeyer und dachte dabei vor allem an die Qualität der ehemaligen Oberliga-Spieler Patrick Zahn, Nick-Luca Dräger oder Luka Bruns auf Rotenburger Seite. Das Trio kam im Derby auf jeweils mindestens sechs Treffer. Bei den Gästen gelang dies nur Damian Müller, was auch daran lag, dass „Sottrum einige Ausfälle zu beklagen hatte“, wusste Rotenburgs Coach Alexander Bart. In der Tat waren die Ausfälle von Akteuren wie Sven Thormann, Benjamin Nijland oder Torwart Jonas Hopp eine zu hohe Hypothek.

Auch der Wurf sitzt: Rotenburgs Felix Jahn (Mitte) setzt sich gegen Claas Freymuth (r.) durch und erzielt einen seiner vier Treffer des Nachmittags. © Freese

So war das Duell zwischen dem amtierenden Meister der Regionsoberliga und dem Landesklassen-Absteiger von der Wieste früh entschieden. Nach einem Treffer von Malte Fresen stand es nach einer Viertelstunde 11:3 zugunsten des TuS Rotenburg III. Alexander Meyer hatte den Kasten der Hausherren zugenagelt und gleich in den Anfangsminuten einige Hochkaräter der Gäste zunichtegemacht. „Wir haben Sottrum früh den Zahn gezogen“, meinte Bart. Siegmeyer wusste wiederum, dass sein Team „zu angespannt“ an die Sache herangegangenen sei. Man habe die Chancen nicht genutzt. Ausgeglichener verlief das Match erst, als Zahn und Dräger zwischenzeitlich nicht auf der Platte standen. Als das Duo zurückkehrte, bauten die Gastgeber die Führung wieder aus. Bei Drägers Tor zum 22:12 (34.) war diese erstmals zweistellig. Über weitere zehn Minuten hielten die Gäste den Rückstand bei zehn Treffern. In den Schlussminuten wurden darauf allerdings noch 17 Tore.

Tore für den TuS Rotenburg III: Meyer (1), Zahn (7), Koch (3), Fresen (3), Badenhop (1), Lüdemann (3), Jahn (4), Bruns (6/6), Miesner (1), Zimmermann (1), Dräger (7).

Tore für den TV Sottrum: Herbst (1), Müller (7), Stelling (4), Skusa (1), Splittgerber (2), Karnick (5/3).