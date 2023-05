Meyer trauert dem einen Punkt gegen Bremervörde nach

Von: Mareike Ludwig

Teilen

Richtig zu kämpfen: Helvesieks Hendrik Wenning (r.) macht Bremervördes Lukas Hincke das Leben schwer. Ohnehin hat es der Zweite mit dem Schlusslicht nicht leicht. © Freese

Helvesiek rutscht nach dem 1:2 gegen Bremervörde wieder auf den letzten Platz ab. Bitter: Bereits nach fünf Minuten musste David Lüdemann raus.

Helvesiek – Jannik Meyer brauchte nur zwei Worte, um das Spiel zusammenzufassen: „Extrem bitter“ nannte der Coach des SV GW Helvesiek die 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten Bremervörder SC. Durch die Pleite rutschten die Grün-Weißen in der Fußball-Kreisliga wieder auf den letzten Platz ab. Drei Spiele hat der Aufsteiger nun noch Zeit, den Drei-Punkte-Rückstand zum rettenden Ufer aufzuholen.

Das Spiel hatte gerade erst begonnen, da hatten die Gastgeber schon den ersten Schreckmoment zu verdauen. Nach fünf Minuten musste David Lüdemann verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Matteo Müller. „Das war natürlich total ärgerlich, dass wir schon so früh durchtauschen mussten“, meinte Meyer. Seine Elf ließ sich aber nicht verunsichern und startete dennoch gut in die weitere Partie.

Müller verwertet Prigges Vorarbeit per Volley

Das Tor fiel dann jedoch auf der anderen Seite. Nach einer Viertelstunde reagierte die Helvesieker Abwehr zu spät – Goalgetter Toni Fahrner bedankte sich und traf zum 1:0. In der Folge waren die Gastgeber am Drücker und drängten auf den Ausgleich. Nach 21 Minuten durfte der Aufsteiger jubeln: Die Vorarbeit von Jona Prigge verwertete Max Müller volley zum 1:1. „Der Treffer war wirklich sehenswert“, lobte Meyer.

Nach dem Seitenwechsel schafften es beide Teams nur noch, sich Halbchancen zu erarbeiten, richtig gefährlich wurde es in den Strafräumen nicht. In der 78. Minute bekam Max Müller dann doch den Ball in die Gefahrenzone. Der Angreifer scheiterte jedoch freistehend an Bremervördes Keeper Hannes Glandorf. Und dann kam es, wie es oft kommt. Im direkten Gegenzug setzten die Gäste zum Konter an. Pascal Steingröver brachte den Ball zum 2:1-Siegtreffer über die Linie.

„Es war definitiv mehr drin“

„Es war definitiv mehr drin, daher überwiegt bei mir die Enttäuschung. Es bringt nichts, dass wir mithalten können, am Ende aber trotzdem verlieren“, fasste der Coach etwas gefrustet zusammen. Gerade mit Blick auf die Tabelle – die Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt haben alle einen Punkt geholt – fand Meyer das Ergebnis letztlich richtig ärgerlich. „Nicht, dass uns am Ende genau dieser eine Punkt fehlt. Dennoch ist für uns der Klassenerhalt auf jeden Fall weiterhin möglich.“