Meyer entscheidet das Pokal-Derby

Zwei gelungene Spielzüge zu den passenden Zeitpunkten mit Marvin Meyer als Initiator haben den Unterschied ausgemacht und den TV Sottrum ins Halbfinale des Fußball-Kreispokals gebracht. In einer chancenarmen Partie setzte sich der Kreisliga-Spitzenreiter vor 150 Zuschauern beim kampfstarken, aber offensiv zu harmlosen Klassenpartner Rotenburger SV II mit 2:0 (1:0) durch.

VON MATTHIAS FREESE

Rotenburg – In der letzten Minute der Nachspielzeit, als das Derby im Pokal-Viertelfinale eigentlich entschieden war, versuchte Hauke Riebesehl seine Kollegen noch einmal anzustacheln. „Kommt, Männer, werdet doch mal wach!“, feuerte der Kapitän des Rotenburger SV II sie an, ahnte aber selbst bereits: „So wird das nichts.“ Wenige Sekunden später stand der 2:0 (1:0)-Erfolg für den Pokal-Titelverteidiger und Liga-Spitzenreiter TV Sottrum in diesem brisanten Duell der beiden Kreisligisten fest.

Es war kein überzeugender Auftritt der ambitionierten Gäste, in deren Startelf gleich fünf Akteure mit RSV-Vergangenheit standen. So klang auch Trainer Vitalij Kalteis nicht gerade begeistert: „Die ersten 30 Minuten haben wir das Spiel kontrolliert, tief gestanden und gekontert. Danach haben wir das Fußballspielen leider eingestellt. Wenn du nur mit einem halben Fuß auf dem Platz stehst, kommst du nicht ins Finale“, warnte er seine Elf bereits.

Sein Rotenburger Pendant Patrick Werna, wegen einer Oberschenkelverletzung nur Coach und nicht Spielertrainer an diesem Tag, wunderte sich: „Ich habe nicht erwartet, dass wir so spielbestimmend sind und sie uns so viel anbieten. Nur in der Offensive hatten wir zu wenig Durchschlagskraft.“ Und Co-Trainer Christopher Kiel präzisierte: „Das letzte Drittel hat einfach gefehlt.“ Dabei produzierte Sottrums Defensive immer wieder Fehlpässe – auch Dominik Reuter fiel neben einigen giftigen Duellen mit seinem für den RSV spielenden Bruder Daniel mit einer für ihn ungewohnt schlechten Quote an alter Wirkungsstätte auf. Kapital schlugen die Gastgeber daraus aber nicht. Da konnte auch der in der Oberliga erfahrene und vorne aufgebotene Erste-Herren-Trainer Tim Ebersbach kaum Akzente setzen. „Aber sie haben das Spiel gemacht und die Zweikämpfe gewonnen“, kritisierte Kalteis die zu wenig vorhandene Körpersprache seines Teams. „Und auf Rotenburg kannst du dich schwer einstellen, weil du nie weißt, wer spielt.“

Sottrums großer Vorteil war ohne Frage die frühe Führung. Marvin Meyer hatte sie mit einem feinen Trick über den linken Flügel eingeleitet. Über Matthias Michaelis und Andrej Edel landete der Ball schließlich beim frei stehenden Goalgetter Finn Herwig (4.). Daniel Reuter besaß Rotenburgs beste Möglichkeit per Kopf, doch mit starkem Reflex vereitelte Marco Trumpf den Ausgleich (30.).

Nach der Pause wurde die Wümme-Elf, angepeitscht von außen, immer mutiger und bestimmender, spielte aber die sich bietenden Möglichkeiten schlecht aus und nutzte auch die Standards nicht. Kalteis reagierte, stellte auf ein 4-1-4-1-System um und schaffte dadurch Entlastung und Ansätze von Gefahr. Meyer war es schließlich, der auch das 2:0 für Sottrum einleitete (dieses Mal über die linke Seite) und nach einer Stafette über Edel und Michaelis selbst erfolgreich abschloss (88.).

Werna, der seit seiner Amtsübernahme noch auf einen Sieg wartet, zog dennoch positive Erkenntnisse aus der Niederlage und betonte deshalb auch: „Respekt, dass meine Mannschaft den Tabellenführer so fordert. Trotzdem muss mal ein Erfolgserlebnis kommen.“