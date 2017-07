Metternich will am Sonntag vor 1000 Zuschauern „Zeichen setzen“

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Schon als Kind war Paul Metternich fasziniert von der Tierwelt. „Ich habe davon geträumt, einmal Schäfer zu werden“, sagt der 70-Jährige schmunzelnd. Die Begeisterung für Tiere ist bei dem Marketingchef des Rotenburger SV bis heute geblieben. Deshalb ist es ihm auch ganz besonders wichtig, dass der Verein dem Tierschutzverein Rotenburg hilft. Am Sonntag wird um 11 Uhr das Benefizspiel der Landesliga-Fußballer gegen den Heeslinger SC aus der Oberliga im Ahe-Stadion angepfiffen.

Die gesamten Einnahmen des Spiels gehen an den Tierschutzverein – und es soll so einiges zusammenkommen. 1000 Zuschauer peilt Metternich an. „Natürlich ist das ziemlich optimistisch, aber ich hoffe, dass viele Leute den Weg ins Stadion finden“, erzählt er. Zusammen mit RSV-Coach Tim Ebersbach, Heeslingens Coach Hansi Bargfrede und deren Teammanager Andreas Kurth hat er die Partie organisiert. Der Eintritt für Erwachsene kostet fünf Euro, Jugendliche und Rentner müssen drei Euro zahlen.

Die Zuschauer sollen etwas geboten bekommen. Trotz der Zusammenkunft für einen guten Zweck soll es während der 90 Minuten auf dem Platz nicht allzu freundschaftlich zugehen. „Ein Benefizspiel für so einen Zweck ist natürlich toll. Gleichzeitig ist es auch noch ein Prestigeduell. Es wird also rundgehen“, glaubt Rotenburgs Co-Trainer Olaf Mattner. Metternich erwartet ebenfalls keinen Testkick: „Es ist schließlich ein Derby.“ Vor allem Hansi Bargfrede freut sich auf den Vergleich mit dem Rotenburger SV. „Es ist schön, endlich mal wieder ein Spiel mit Derbycharakter zu haben. Das fehlt in der Oberliga leider“, erklärte er Mitte Juni beim Pressegespräch zum Spiel im Tierheim in Mulmshorn.

„Es geht uns allen darum, zu helfen“

Das sportliche Geschehen soll aber nicht ausschließlich im Vordergrund stehen. „Es geht uns allen darum, zu helfen“, sagt Metternich. Für ihn ist das Benefizspiel zugunsten des Tiervereins eine Herzensangelegenheit. „Wir übernehmen eine gesellschaftliche und soziale Aufgabe und wollen ein Zeichen setzen“, betont er. Der „Tausendsassa“ des RSV hatte viele Jahre selbst zwei Hunde, von denen er stets schwärmt. Mittlerweile sind Rottweiler Bibi und der Terrier-Mix Felix aber gestorben. „Nun kommt mir kein Hund mehr ins Haus“, sagt der Rotenburger. Stattdessen verbringt er viel Zeit mit seiner Katze Jakob, die er seit eineinhalb Jahren hat. „Ich warte immer darauf, dass sie anfängt zu sprechen“, scherzt der Mann mit dem Herz für Tiere, der schmuzelnd anfügt: „Manchmal mag ich sie sogar lieber als Menschen, weil sie keine Widerworte geben.“

+ Paul Metternich ist ein großer Tierfreund und schwärmt stets von seinen verstorbenen Hunden Felix (l.) und Bibi. © Privat

Deshalb will er unbedingt eine große Summe für den Tierschutzverein in Rotenburg zusammenbekommen. „Dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt“, meint das Vorstandsmitglied des Rotenburger SV. Schon seit zwei Jahren plant er eine Partie und wurde zwischenzeitlich schon etwas ungeduldig. „Es scheiterte bisher immer an einem Termin“, so der RSV-Marketingchef. Doch nun hat es geklappt, und der Heeslinger SC erweist sich als großzügiger Gast. „Sie nehmen nichts – noch nicht mal Fahrtkosten“, ist Metternich von dem Engagement des Oberligisten angetan.