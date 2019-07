„Mentalität ist wichtiger als Talent“

Ex-Profi Kovacevic über die Stuttgarter Kickers, das RSV-Spiel und Felix Magath

+ Am Freitagabend trainierte Marijan Kovacevic mit seiner U 19 der Stuttgarter Kickers bereits im Ahe-Stadion. Am Sonntag spielt seine Elf gegen den Rotenburger SV. Foto: Imago images/ Baumann

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Am Freitagnachmittag kam der Mannschaftsbus der U 19-Fußballer der Stuttgarter Kickers an der Wümme an, am Abend stand dann bereits eine Trainingseinheit im Ahe-Stadion auf dem Plan. Am Sonntag (14 Uhr) bestreitet der Nachwuchs-Bundesligist der vergangenen Saison den Test gegen die Landesliga-Crew des Rotenburger SV in der Kreisstadt. Verantwortlicher Trainer der Stuttgarter ist Marijan Kovacevic. Er war in den 1990er-Jahren lange Zeit Profi beim Hamburger SV und VfL Wolfsburg. Im Interview sprach der Fußball-Lehrer und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums über die Partie, seine Talente und Training bei Felix Magath. Karten für die Partie gibt es noch. Jugendliche unter 18 Jahren zahlen nichts, Erwachsene drei Euro.