Mensings Präsenz tut gut

Rotenburg - Von Matthias Freese. Kaum ist Lucas Mensing da, können die Kreisliga-Fußballer des Rotenburger SV II auch wieder gewinnen. Der zurückgekehrte Keeper, der beim 2:1-Derbysieg beim TuS Westerholz im Tor der Wümme-Elf sein Comeback feierte, trug mit seinen Paraden maßgeblich dazu bei, dass in der Tabelle die Null-Punkte-Ausbeute der Vergangenheit angehört. „Seine Präsenz tut uns gut, Lucas strahlt eine große Sicherheit aus. Man hat nicht gemerkt, dass er keine Spielpraxis hatte“, betont auch Coach Patrick Werna.

Co-Trainer Alexander Bese ging in der Euphorie des Sieges nach dem Abpfiff noch einen Schritt weiter und erklärte Mensing zum besten Keeper der Liga. Er mag durchaus richtig liegen, denn gegen Westerholz zeigte Mensing einen fehlerfreien Auftritt und verhinderte mehrfach in Eins-gegen-eins-Situationen sowie mit seinem Durchsetzungsvermögen in Luftduellen ein zweites Gegentor. Nur Jan Ostenfeld überwand ihn kurz nach der Pause. „Die Aktionen, die ich hatte, waren ganz gut“, meint der 24-Jährige selbst und verrät angesichts der Vielzahl an Paraden: „Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen.“

Für Mensing war es übrigens das erste Pflichtspiel seit rund zweieinhalb Jahren, als er letztmalig bei der RSV-Zweiten aushalf – damals noch zu Bezirksliga-Zeiten. Danach hielt er sich beim Uni-Fußball fit – oder aber im Fitnessstudio. „In puncto Physis und Kondition bin ich auf dem besten Stand, jetzt muss ich spielerisch noch auf das Niveau kommen“, meint er. Bereits am Donnerstag könnte sogar das nächste Debüt folgen. An seinem Studienort Braunschweig, wo er derzeit seine Bachelorarbeit in Wirtschaftsinformatik schreibt, trainiert er in der Woche beim Kreisligisten und früheren Oberligisten BSV Ölper mit. Dort besitzt er neuerdings auch ein Zweitspielrecht. „Ich soll jetzt im Pokal spielen. Mal gucken, ob es was wird, denn ich bin nach der Partie in Westerholz mit einem blauen Fuß aufgewacht“, erzählt er.

Da er die Wochenenden meist in der Heimat weilt, hatte ihn sein Mitspieler Tobias Dyck angesprochen. Anschließend riefen auch Werna und Bese an und überzeugten Mensing, der für die Erste des RSV früher bereits Oberliga-Einsätze hatte.

Eine Rückkehr in höhere Klassen schließt er denn auch nicht aus. „Wenn es sich ergibt, dann mache ich es auf jeden Fall. Ob in Rotenburg oder Braunschweig – das muss ich dann gucken. Aber mit dem höheren Niveau macht es noch mehr Spaß.“ Dass es als Torwart auch mal bitter enden kann, bekam er in Westerholz noch einmal vorgeführt, als Gegenüber Patrick Schulze nach starkem Auftritt das 1:2 auf seine Kappe nehmen musste. „Da habe ich schon Mitleid. Es gibt keinen Torwart, der so eine Aktion noch nicht hatte. In der Oberliga ist mir das auch ein, zwei Mal passiert“, weiß Mensing um das besondere Risiko des Torhüters.