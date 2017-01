Der Meister der Körperbeherrschung

Rotenburg - Mit seinem eigenen Körpergewicht zu trainieren, unter freiem Himmel das Verständnis der Körperbeherrschung zu erlernen – das ist es, was Peter Schäfer so an dem Sport fasziniert. Die Rede ist von Street Workout. Seit mittlerweile 2004 gibt es in Rotenburg das von Straßensozialarbeiter Eduard Hermann initiierte offene Sportprojekt. Schäfer selbst ist fast von Beginn an mit dabei und hat vor mehr als vier Jahren einen der vier Trainerposten der Gruppe, die zu Fortuna Rotenburg gehört, übernommen. „Street Workout ist eine Mischung aus Kraft und Kunstturnen. Beides muss ich beherrschen, um erfolgreich zu sein“, erklärt der Rotenburger.

In seinen Händen laufen die Fäden zusammen. Der 32-Jährige denkt sich nicht nur die verschiedenen Choreografien für die zahlreichen Auftritte und Meisterschaften aus, er schneidet auch die passende Musik zusammen und ist zudem selbst noch aktiv mit dabei. „Ich versuche dabei, möglichst viele Figuren aus Eigengewichtsübungen wie Handstände, Liegestütze, Klimmzüge oder Salti einzubauen“, sagt der Inhaber der Fitnesstrainer-B-Lizenz. Am Reck, Stufenbarren oder Schwebebalken lassen sie dann ihre Muskeln spielen. „Der Sport ist in Deutschland aber noch sehr jung“, meint der 32-Jährige. Besonders stolz ist er darauf, dass mittlerweile selbst seine sechsjährige Tochter Evelin Interesse am Street Workout gefunden hat. „Wir turnen zu Hause ein bisschen rum. Ich zeige ihr ein paar Übungen“, verrät der Rotenburger.

Schäfer selbst sieht sich aber nicht als Trainer, sondern vielmehr als Betreuer. „Ich zeige den Sportlern, wie es funktioniert. Ich leite die Leute quasi Schritt für Schritt an. Doch gestalte ich nicht alles alleine. Vielmehr tragen wir unsere Ideen zusammen. Ich bin stolz, was wir alles erreicht haben“, so der Rettungsassistent.

Während die Gruppe – mittlerweile aus knapp 50 Sportlern zwischen neun und 45 Jahren bestehend – von Frühjahr bis Herbst zwei Mal die Woche am Weichelsee trainiert, sind die Athleten im Winter in der Halle aktiv. Besonders wichtig ist es ihm, dass jeder willkommen ist. „Die Herkunft spielt bei uns in der Gruppe überhaupt keine Rolle. Es ist vor allem schön zu sehen, dass viele Flüchtlinge mit dabei sind“, sagt Schäfer mit einem Lächeln im Gesicht. - ml