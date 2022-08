Meinkes Verletzung überschattet 5:0 ‒ Bothels Spiel fast eine Stunde unterbrochen

Von: Matthias Freese

Zweikampf an der Seitenlinie: In diesem Fall setzt sich Bothels Tim Dornemann (l.) gegen Karlshöfens René Schleßelmann durch. Kurz danach muss das Spiel für längere Zeit unterbrochen werden. © Freese

Der TuS Bothel ist vom Ergebnis her optimal in die neue Kreisliga-Saison gestartet, musste allerdings eine schwere Verletzung von Routinier Christoph Meinke verkraften.

Bothel – Es hätte so ein schöner Freitagabend, so ein schöner Saisonstart für den TuS Bothel werden können. Im Eröffnungsspiel der Fußball-Kreisliga führte der Gastgeber gegen den TSV Karlshöfen bereits mit 2:0 – doch kurz vor der Pause folgte der große Schock: Christoph Meinke fiel bei einem von Schiedsrichter Jan Nieswandt (SV Viktoria Oldendorf) nicht geahndeten Foul so unglücklich vor dem Sechzehner der Karlshöfener auf den linken Arm, dass die Partie für rund 55 Minuten unterbrochen werden musste, ehe der Leistungsträger ins Krankenhaus kam. Am Ende siegte Bothel mit 5:0 (2:0). „Eine starke Antwort nach so einem Erlebnis“, fand Trainer Dennis Schlifelner.

Es lief die 42. Minute, als das Unglück passierte. Meinke stand zwar zunächst wieder auf, dann ging er unter schweren Schmerzen aber wieder zu Boden und konnte nicht vom Feld gebracht werden. „Gut sieht das nicht aus“, schwante auch Nico de Vries, Bothels neuer Coach neben Dennis Schlifelner, Böses. Erster Verdacht: Ein Oberarmbruch. „In die Richtung geht das“, meinte auch Schlifelner. Hektische Betriebsamkeit brach aus, ehe nach 20 Minuten der Rettungswagen eintraf und Meinke zunächst auf dem Feld behandelte.

Bis dahin hatten die Botheler die Partie bestimmt und waren nach neun Minuten durch Nico Schanowski in Führung gegangen. In der 18. Minuten legte Sebastian Wichern noch das 2:0 nach, doch auch Karlshöfen tauchte durchaus gefährlich vor dem Botheler Tor auf – etwa als Dustin Moltzahn weit über den Kasten schoss (20.). Im Tor stand übrigens U 19-Keeper Jonas Mauer, weil Sascha Denell verletzt ausgefallen war. Zweites neues Gesicht im Team der Platzherren war Rückkehrer Dennis Kroll, der in der Innenverteidigung agierte.

Die Botheler erholten sich vom Schreck relativ gut, für Meinke kam Patrick Hollmann. Nico Schanowski und Tim Dornemann erhöhten in der zweiten Hälfte auf 4:0 (62./66.). Kurz vor Schluss bugsierte Dornemann eine Hollmann-Flanke mit Karlshöfener Hilfe über die Linie (88.). „Das war eine gute Leistung in der zweiten Halbzeit, eine sehr gute Mannschaftsleistung“, meinte Schlifelner, dessen Freude natürlich getrübt war: „Wir hatten mit Christoph gerade so viele gute Dinge erarbeitet ...“