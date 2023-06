Meinke verhindert mit seinem Abschiedstor den Abstieg

Von: Matthias Freese

Der sitzt: Christoph Meinke köpft zum 1:0 ein, Keeper Clemens Fischer schaut zu. © Freese

Der TuS Bothel spielt nur 1:1 gegen Zeven. Die endgültige Erlösung in Sachen Klassenerhalt erfolgt erst lange nach dem Abpfiff.

Bothel – Erst mussten sie lange und bange Minuten zitternd nachsitzen, dann, als die Erlösung kam, war die Freude spürbar gedämpft. Die Erklärung hierfür lieferte Sascha Denell: „Wir haben es nicht aus eigener Kraft geschafft“, sagte der Torhüter des TuS Bothel nach dem Klassenerhalt. Sein Fußball-Kreisligist trennte sich auf eigenem Platz gegen den bereits zuvor abgestiegenen TuS Zeven nur mit einem 1:1 (0:0), rutschte auf den drittletzten Platz ab und bleibt nur deshalb drin, weil keine Mannschaft aus der Bezirksliga in die Rotenburger Kreisliga runterkommt.

Bange Blicke: Sebastian Wichern nach dem Abpfiff. © Freese

Mit dem Abpfiff in Bothel herrschte eine Mischung aus Ratlosigkeit und Trauer vor. Zu diesem Zeitpunkt war das Team in der Blitztabelle auf den vorletzten Rang abgerutscht und abgestiegen, weil die direkten Konkurrenten FC Alfstedt/Ebersbach, TSV Karlshöfen und GW Helvesiek ihre Spiele nach Rückständen gedreht hatten. „Ja, so ist das Leben“, kommentierte Fußball-Abteilungsleiter Hans-Jürgen Schlifelner bereits. Der verletzte Cedric Neuschwander hatte jedoch eine Handy-Liveschaltung mit dem Helvesieker Thomas Hahn aufgebaut. Dort lief das Spiel noch – und so überbrachte Neuschwander wenige Minuten später die Nachricht vom dortigen und späten 4:3-Sieg der SG Unterstedt. Bothel war wieder auf den drittletzten Rang vorgerückt. Doch damit war das Drama längst nicht beendet. Erst eine halbe Stunde später stand fest, dass der VfL Visselhövede trotz 4:5-Niederlage gegen den FC Verden 04 II in der Bezirksliga bleiben würde und somit nur zwei Teams die Kreisliga verlassen.

„Das hätten wir uns alles sparen können, wenn wir beim 1:1 besser verteidigt hätten“, gestand Abwehrmann Kevin Altmann. „Das ist sinnbildlich für die Saison, dass wir so ein Ding nicht verhindern“, ergänzte der in seinem letzten Spiel als Kapitän aufgelaufene Christoph Meinke. Lennart Brunke egalisierte per Kopf (81.), nachdem Meinke drei Minuten zuvor ebenfalls mit diesem Körperteil das 1:0 erzielt hatte – letztlich aber einer der wichtigsten Treffer des Leaders.

Übermittelt die Teil-Erlösung: Cedric Neuschwander. © Freese

Bothel war in diesem Überlebensspiel lange Zeit harmlos gewesen und entwickelte erst in der Schlussphase mehr Druck. Auch, weil Coach Dennis Schlifelner den langjährigen Verteidiger Sven Beyer in den letzten Minuten als Turm für vorne einwechselte. Der Routinier legte einige Bälle per Kopf ab – doch zum Siegtreffer reichte es nicht. Sebastian Wichern vergab dabei volley die beste Chance (89.). „Das war absolut überflüssig. Richtige Freude schießt noch nicht durch, weil es gefühlt eine sportliche Niederlage war, so wie die Rückrunde gelaufen ist“, gestand der scheidende Dennis Schlifelner.