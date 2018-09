Meinke ist stinksauer

Hülsens Stürmer Yannis Meyer (am Ball) geht an Bothels Kevin Altmann vorbei und dringt in den Strafraum ein. Den Angreifer bekamen die Hausherren nicht in den Griff. - Foto: Lüdemann

Bothel - Von Vincent Wuttke. Christoph Meinke las seinen Mannen nach dem Spiel im Mannschaftskreis die Leviten. Der mit einer Rückenverletzung ausgefallene Spielertrainer des TuS Bothel war nach der Leistung seiner Elf auf eigenem Platz gegen den SVV Hülsen richtig sauer. Kein Wunder: In der Fußball-Bezirksliga stand es am Ende 2:6 (0:3). Bothel rangiert nach vier Spielen und mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Rang, während der Gegner – eigentlich ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt – mit sechs Punkten erstmal davonzog. „Einfach traurig“, suchte Meinke nach Worten.

Schon in der Halbzeitpause war die Laune des 30-Jährigen unterhalb der Grasnarbe. Nach nur sieben Minuten kam der Spielertrainer wieder aus der Kabine. Seine Mannschaft folgte wenig später. „Ich hatte den Jungs in dem Moment nicht viel zu sagen“, erklärte Meinke. Seiner Mannschaft fehlte es vor allem an der richtigen Einstellung. Die Zweikämpfe bestritten die Hausherren nur halbherzig, das Stellungsspiel der Abwehr war mangelhaft und vor den Gegentreffern erlaubte sich Bothel große Fehler. Meinkes Gegenüber Marc Jamieson war deshalb deutlich besser gelaunt. „Das war für uns ein Sechs-Punkte-Spiel. Natürlich gibt es noch Kleinigkeiten zu verbessern, aber vieles war richtig gut“, betonte Hülsens Coach.

Bereits zur Pause hatten seine Mannen – angeführt von Marcel Meyer – die Entscheidung eingetütet. Dabei war der überragende Spielmacher unter der Woche noch im Urlaub. „Ich habe eigentlich gesagt, wer das Abschlusstraining verpasst, spielt auch nicht. Gut, dass ich es mal nicht so gemacht habe“, erklärte Jamieson lachend. Er überlegte stattdessen scherzhaft: „Vielleicht muss ich ihn öfter mal in den Urlaub schicken.“ Sein Kapitän hatte gleich drei Mal getroffen und Bothels Viererkette um Jonas Heinecke, Kevin Altmann, Lennart Henke und Cedric Neuschwander immer wieder in große Bedrängnis gebracht. Allerdings verpasste es Bothel auch, den Mittelfeldmann zu stören. Zwei Mal durfte Meyer sogar nach Querpässen ins leere Tor einschieben (49./85.). Einmal schoss die Nummer 13 aus sieben Metern ein (60.). „Normalerweise hätte sich Julian Prinz um ihn kümmern sollen“, meinte Meinke. Der Polizist musste aber kurzfristig zum Einsatz nach Chemnitz.

Auch ohne Prinz hielt Bothel 30 Minuten mit. Nach einem Stellungsfehler von Heine cke legte David Röhnert quer auf Yannis Meyer (34.). Danach brachen bei Bothel alle Dämme. Nach einem 40-Meter-Freistoß durfte Malte Schultze aus drei Metern unbedrängt einköpfen (39.). Nach Ballverlust von Luca Griech als letztem Mann an Yannis Meyer stand es in der 44. Minute bereits 0:3.

Die Gastgeber kamen durch Nico Schanowski (68.) und Gianfranco Cusimano (77.) zu den Ehrentreffern. Meinkes Laune änderte sich trotz der beiden Tore aber nicht mehr. Er resümierte. „So holen wir keinen Punkt mehr. Das ist klar.“