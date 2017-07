Meinke schaut bei West Ham United ganz genau hin

Bothel - Von Matthias Freese. Die B-Lizenz besitzt Christoph Meinke bereits – doch dank des zehntägigen Trainingslagers von West Ham United erhält der Coach des Fußball-Bezirksligisten TuS Bothel momentan eine spezielle Art der „Fortbildung“ frei Haus und gratis geliefert. Meinke ist bei den Einheiten der Profis nicht nur Mitglied des Organisationsteams, sondern auch ein Beobachter mit dem Blick für die Feinheiten.

„Auf jeden Fall kann ich mir da etwas abschauen“, sagt der 29-jährige Spielertrainer. Nun, vielleicht noch nicht, was den ersten Tag anbelangt. „Da war es ja eher eine normale Auflockerungseinheit, ein Ankommtraining, wie es auch manch Verein hier vor Ort machen würde.“ Von den kommenden Tagen verspricht er sich jedoch schon eine Erweiterung des Trainer-Horizontes durch Slaven Bilic und seinen Stab. „Das wird schon interessant, da wird es mehr in Sachen Detailarbeit und einstudierte Laufwege gehen – um Verfeinerungen“, meint Meinke. Der Botheler will auch lernen, was „die Art und Weise des Auftretens, die Kommunikation und den Übungsaufbau“ angeht.

Dass die Männer von der Insel zehn Tage lang die Trainingsplätze belegen, ist für ihn trotz der Saisonvorbereitung kein Problem. „Das wird alles klappen. Wenn West Ham abends fertig ist, startet ohnehin erst unser Training.“ Das dann vornehmlich auf dem hinteren Platz, der von den Engländern bisher nicht genutzt wurde. „Und wenn wir wirklich mal eine Einheit ausfallen lassen müssten, wäre das völlig unproblematisch“, betont Meinke.

Selbst das Bezirkspokalspiel gegen den Landesligisten Rotenburger SV soll am Donnerstag (19.30 Uhr) in Bothel ausgetragen werden. Und da West Ham am Freitag in Schneverdingen sowie am Sonnabend in Lohne gegen Werder Bremen spielt und Sonntag frei macht, kann auch ein Blitzturnier gegen die Kreisligisten TSV Groß Meckelsen und die SG Unterstedt am Sonnabend (15 Uhr) steigen.