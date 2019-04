Meinke übt Kritik an seiner löchrigen Defensive

Bothel - Von Matthias Freese. Die drei Punkte waren Luca Bischoff nicht genug. Der Doppeltorschütze des TSV Bassen hatte noch einen Wunsch: „Wenn wir nächstes Jahr wiederkommen, mäht bitte das Ding“, meinte er zu Christoph Meinke in Anspielung auf den Rasen. Doch der Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Bothel war nicht zu Scherzen aufgelegt. Er war genervt vom Auftritt seiner Mannen und teilte es ihnen nach der 2:4 (1:1)-Heimpleite gegen den Tabellenachten unmissverständlich mit.

Statt den Aufwärtstrend fortzusetzen, packten sich die Botheler ein paar Steine mehr in den Rucksack und liegen wieder sechs Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz. So jedenfalls wird es nichts mit dem Wiedersehen auf kurzem Rasen im nächsten Jahr. „Ich habe Bassen noch nicht so schwach gesehen – trotzdem hat es zu vier Toren gereicht“, sprach Meinke von einen fahrlässigen Auftritt. „Wir standen in der Defensive neben uns. Das war desolat.“

Den Gästen gelang es immer wieder, mit einfachen Pässen durch die Schnittstelle vor Keeper Moritz Meyer aufzutauchen. Und der leistete sich nach einem Rückpass von Torsten Hoops früh einen verhängnisvollen Patzer, indem er Bischoff den Ball an die Stirn schoss – 0:1 (10.). Auch die Gäste waren hinten durchaus anfällig. So gelang Meinke der schnelle Ausgleich, nachdem er Noel Lohmann den Ball abgenommen hatte (14.). Phil Stölpe hätte etwas später aus der Nahdistanz sogar die Pausenführung besorgen können, doch letztlich besaß Bassen ein klares Chancenplus. Recht schnell brachte Bischoff die Gäste nach der Pause zurück auf die Siegerstraße (50.). Große Aufregung nur drei Minuten später: Einen Kopfball von Nico Schanowski klärte Kai-Lennart Wessel auf der Linie. Oder doch schon dahinter? Ein typischer Fall für den Kölner Keller, doch Referee Yannick Leinfels zögerte nicht und ließ weiterspielen.

Meinke erhöhte das Risiko, stellte auf die Dreierkette um und brachte den großen Sven Beyer. Doch nur zwei Minuten nach dessen Einwechslung verlud Jonah Schnakenberg die löchrige Botheler Abwehr (79.), ehe Jörn Kaib mit dem Bassener 4:1 endgültig alles klarmachte (81.). Auch wenn die hohen Bälle auf Beyer – wie von Meinke erhofft – ausblieben, kam der Routinier noch zum Anschlusstreffer, indem er den Ball clever über Keeper Lukas Schuler ins Tor löffelte (90.).