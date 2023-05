Meinke gibt es künftig nur noch als Trainer

Von: Matthias Freese

Teilen

Fotosession vor der Saison: Nun hört Christoph Meinke nach 13 Herrenjahren beim TuS Bothel auf. Er war Kapitän, Leader, Goalgetter – und auch Spielertrainer. © Krause

Der Leistungsträger des TuS Bothel verabschiedet sich nach 16 Herrenjahren. Zuvor hat Christoph Meinke aber noch ein großes Ziel.

Bothel – Die Saison hatte für Christoph Meinke bitter begonnen – gleich im ersten Punktspiel gegen den TSV Karlshöfen hatte er sich die Schulter ausgekugelt. „Da ist einiges kaputt gegangen“, erzählt der 35-Jährige, der erst sieben Monate später wieder auflief. Nun droht die Spielserie in einer anderen Weise schmerzhaft zu Ende zu gehen: Die Kreisliga-Fußballer des TuS Bothel stecken vor dem letzten Spieltag mitten im Abstiegskampf. Dennoch steht Meinkes Entschluss. Nach der Saison hört er als Spieler auf, nach 16 Jahren im Herrenbereich. „Der Gedanke ist über die Saison gereift ist und wurde durch die schwere Schulterverletzung bestärkt“, verrät der Leader und Unterschiedsspieler.

Die Entscheidung, das ist Meinke anzuhören, ist ihm nicht leicht gefallen, gerade in der sportlich so problematischen Situation. „Aber ich wollte einfach auf meinen Körper hören“, sagt er. Seit Jahren plagen ihn immer wieder Schambein- und Hüftprobleme. „Die aktuelle Intensität ist da kontraproduktiv, es dauert zusehends länger, da wieder rauszukommen.“ Im April informiertnde er Trainer Dennis Schlifelner, vor einigen Tagen erfuhren es auch die Mitspieler.

Bezirksligameister und Bezirkspokalsieger

Gleichzeitig geht damit eine Ära zu Ende, denn auch wenn Meinke nicht durchgehend für seinen TuS Bothel gespielt hat, ist er tief im Verein verwurzelt und eine Leitfigur. Einer, den sie wohl schon in einigen Jahren als Legende bezeichnen werden, auch weil wenige vor ihm so erfolgreich waren.

Als B-Jugendlicher verließ Meinke erstmals den Club und wechselte zum Rotenburger SV. Unter Trainer Jürgen Kirschke wurde er Bezirksligameister und Bezirkspokalsieger, in der A-Jugend spielte er unter Tomas Meyer Niedersachsenliga. „Das war herausragend.“ Die Tür bei den Wümmestädtern stand weit auf. „Ich hätte damals in die erste Herren von Rotenburg gehen können, aber die haben so unheimlich früh trainiert, das hätte ich nicht geschafft“, erinnert sich Meinke, der damals seine Ausbildung zum Bankkaufmann in Soltau begonnen hatte. Statt Niedersachsenliga (und später Oberliga) ging es zurück nach Bothel in die Kreisliga. Unter Peter Ullrich stieg das Team prompt in die Bezirksliga auf, aber auch wieder ab. Die Anfragen aus Rotenburg „gab es immer wieder. Es hat mich auch immer gereizt, aber in letzter Konsequenmz hat es doch nie gepasst“, sagt Meinke und ergänzt rückblickend: „Zugetraut hätte ich mir die Oberliga definitiv. Es ist der einzige unerfüllte Wunsch geblieben, sich da zu messen.“

März 2007: Christoph Meinke trägt die Binde bei der A-Jugend des RSV und jubelt. © Freese

Bis in die Landesliga schaffte es der quirlige, dribbelstarke und oft gefoulte Offensivspieler trotzdem. 2010 schloss er sich dem TV Jahn Schneverdingen für drei Jahre an, spielte neben dem Brasilianer Robson Basei im Mittelfeld und wurde sogar Kapitän unter Trainer Jesco Rohde. Bis auf ein Spiel bestritt er alle Partien von Anfang an. „An Schneverdingen erinnere ich mich gerne zurück, da habe ich immer noch eine Verbindung hin. Die Zeit dort war sehr wertvoll. Und Jesco war der Trainer, der mich vielleicht am meisten geprägt hat“, glaubt Meinke. In dieser Zeit fiel auch das Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen im Mai 2013 vor 3 000 Zuschauern (1:2). „Ein Riesenhighlight.“ Meinke führte Schneverdingen aufs Feld, Philipp Bargfrede, sein alter Mitspieler aus dem DFB-Stützpunkt, trug damals die Bremer Kapitänsbinde.

Aus der Anfangszeit, Saison 2007/2008: Coach Peter Ullrich (l.) und Co-Trainer Udo Griech (r.) schicken Christoph Meinke nach einer Behandlungspause wieder auf das Feld. © Freese

Unmittelbar danach ging es erneut zurück nach Bothel, 1. Kreisklasse! Doch mit Meinkes Rückkehr begann auch der Aufschwung – Double, zwei Aufstiege in Folge bis in die Bezirksliga! Auch, weil Meinke zusammen mit Cedric Ahrens – wie bereits früher – ein kongeniales Offensivduo bildete. Bis 2019 hielten sich die Grün-Weißen im Bezirk. Drei davon war Meinke sogar ihr Spielertrainer, kurze Zeit zusammen mit Tomas Meyer als Coach.

Ohnehin hatte Meinke frühzeitig den Einstieg ins Trainergeschäft geschafft. Mit 16 begann er als Co-Trainer eines Jugendteams und war schnell der Hauptverantwortliche. „Ich war noch nicht volljährig, als ich die C-Lizenz gemacht habe“, berichtet er. Seit 2019 besitzt er die DFB-Elite-Jugend-Lizenz, die inzwischen B+-Lizenz heißt, im selben Jahr stieg er als DFB-Stützpunkttrainer in Zeven (inzwischen Ostereistedt) ein und gab dafür seinen Posten in Bothel auf.

Mehr als 200 Spiele in Bezirks- und Landesliga

Doch bei seinem Heimatverein hat sein Wort weiter Gewicht, Meinke gehört zu den Co-Trainern. Das Trainer-Dasein soll auch künftig eine wichtige Rolle einnehmen. Dem Stützpunkt will er erhalten bleiben, weitere Pläne hat er noch nicht. „Kurzfristig freue ich mich, mal durchpusten zu können.“ Abgeneigt, neue Aufgaben anzupacken, ist er mittelfristig jedoch nicht: „Dafür habe ich eine gewisse Ausbildung auf mich genommen. Ich habe Spaß am Trainersein. Ob ich aber kurzfristig auf den nächsten Trainerzug aufspringen würde, mag ich infrage stellen.“

Was hängenbleibt aus 16 Jahren Herrenfußball? Vieles. „Für mich ist es ein Riesenerfolg gewesen, mit Bothel fünf Jahre in der Bezirksliga zu spielen“, betont Meinke. „Das Coolste ist aber, wie viele Menschen man kennen gelernt hat und mit wie vielen man noch in Kontakt ist.“ Sogar seine Trauzeugen hat er über den Fußball gefunden – Jonas Heinecke und Nico Schanowski. Zudem verspürt er eine „unheimliche Dankbarkeit“ in Richtung seiner Eltern, Trainer und Mitspieler sowie „einen gewissen Stolz auf das, was man geschafft hat“. Immerhin stehen in seiner Vita acht Jahre mit mehr als 200 Spielen in der Bezirks- und Landesliga.

Wieder vorbei: Der aus der Jugend gekommene Christoph Meinke (l.) ist in dieser Szene der Kreisliga-Saison 2007/2008 mit fairen Mitteln nicht zu stoppen. © Woelki

Von schweren Verletzungen ist er dabei weitgehend verschont geblieben. Nach einem Kreuzbandanriss stand er bereits sechs Wochen später wieder auf dem Platz. „Die ausgekugelte Schulter, das war die mit Abstand heftigste Verletzung. Als ich in der Notaufnahme lag, habe ich mir gesagt; Ich spiele nie wieder“, gesteht Meinke.

So weit ist es nicht gekommen, doch bis auf kleine Aushilfseinsätze bei der Zweiten oder Dritten will er nun als Spieler auf die Bremse treten: „Diese Intensität will ich auf keinen Fall mehr.“ Bis zum Schluss wird er jedoch alles geben, um im letzten Punktspiel am Samstag gegen den TuS Zeven den Klassenerhalt zu schaffen. „Das ist das große Ziel, mein Wunsch, dass wir alles dafür tun und wir uns nicht mit dem Abstieg verabschieden wollen“, spricht er auch für den ausscheidenden, langjährigen Mitspieler Torsten Hoops. „Nach so einer langen Zeit braucht man keinen Abstieg zum Abschied.“