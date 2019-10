Mechs Hammer bringt das Remis

TV Sottrum kommt beim Schlusslicht TV Oyten zu einem glücklichen 1:1

+ Enges Duell: Sottrums Helge Osmers (r.) ist hier einen Tick eher am Ball als Oytens Erik Baeßmann. Am Ende waren aber beide Teams gleichauf. Foto: HÄGERMANN

Oyten – Dank eines Traumtores von Steffen Mech hat sich der TV Sottrum beim TV Oyten ein 1:1 (0:1) gesichert. Der Routinier der Wieste-Kicker schoss in der 86. Minute aus 25 Metern in den Winkel und sicherte so den neunten Punkt für den Aufsteiger in der Fußball-Bezirksliga. „Das hat schon lange nicht mehr geklappt bei ihm. Aber wenn er den Ball mal richtig trifft, dann fliegt der auch immer noch echt schnell weg“, meinte Sottrums Coach Daniel Mathies über das Markenzeichen des Sechsers.