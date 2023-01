Unterstedter Schulwitz steigt beim TuS Harsefeld aus

Von: Matthias Freese

Maximilian Schulwitz (l.) hält zusammen mit Jannis Niestädt den 2021 im Trikot des Bremer SV gewonnenen Landespokal hoch. © privat

Der Unterstedter Maximilian Schulwitz hat seinen Vertrag beim TuS Harsefeld aufgelöst. Und die ersten Interessenten haben sich bereits gemeldet.

Rotenburg – Als die Nachricht raus war, erhielt Maximilian Schulwitz auch schon die ersten Anfragen. „Erst mal werde ich aber alles verneinen“, sagt der aus Unterstedt stammende Stürmer. Der 27-Jährige hat seinen noch bis Sommer 2024 laufenden Vertrag beim Fußball-Landesligisten TuS Harsefeld aufgelöst. „Ich schaffe es einfach nicht mehr“, nennt Schulwitz berufliche und zeitliche Gründe. Zudem spricht er dem Verein aus dem Kreis Stade seinen „Riesenrespekt“ dafür aus, dass die Trennung so „reibungslos“ verlief.

Vor der vergangenen Saison war Schulwitz vom Bremer SV, damals noch Bremenligist, nach Harsefeld gewechselt. In den Jahren zuvor hatte der in der Werder-Jugend ausgebildete Angreifer Oberliga-Erfahrung beim Rotenburger SV und TB Uphusen gesammelt und war für die SG Unterstedt, den Heeslinger SC und FC Verden 04 aufgelaufen. Die Allerstädter hatte er 2017/2018 mit 46 Toren in 23 Spielen zurück in die Landesliga geschossen.

Schulwitz braucht erst mal Zeit für sich und legt eine Pause ein

Beim Tabellendritten Harsefeld gehörte Schulwitz in dieser Saison aber nicht mehr zum Stammpersonal, weil er einige Einheiten verpasste. „Ich würde mich selbst auch nicht spielen lassen. Wie willst du es der Mannschaft erklären, wenn du in der Woche nicht da bist“, zeigt er vollstes Verständnis für Coach Julian Geils. Und 130 Kilometer pro Training waren letztlich zu viel nach einem langen Arbeitstag. „Alle saßen in der Kabine und der Schulwitz hockte in der Ecke und hat gegähnt“, erzählt er schmunzelnd. Seit einiger Zeit wohnt er direkt in Rotenburg, wo er ein Haus gekauft hat, seit November ist er für einen Wärmepumpen-Hersteller als Vertriebler tätig. „Einmal im Monat bin ich mehrere Tage komplett in Bayern“, berichtet er.

Deshalb will er vorerst runterschalten. „Rein theoretisch bin ich frei, aber ich brauche erst mal Zeit für mich. Ich habe 15 Jahre lang einen großen Aufwand für Fußball betrieben“, betont Schulwitz und kann sich in Zukunft auch eine andere Position vorstellen: „Sportlicher Leiter, spielender Co-Trainer – es gibt viele Möglichkeiten“, weiß er.