Max Müller: „Die Favoritenrolle gebe ich dir gerne“

Von: Hendrik Denkmann

Während Michel Müller (RSV-Jacke) am Freitag noch mit seinen Rotenburgern abends trainierte, weilte Bruder Max Müller bis Samstag im Urlaub auf Rügen. © Denkmann

Vor dem ersten Bruder-Duell in der Kreisliga zwischen Max und Michel Müller haben wir mit beiden über die Begegnung und die aktuelle Saison gesprochen.

Rotenburg/Helvesiek – Am Sonntag (15 Uhr) treffen Michel Müller mit seinem Rotenburger SV II und Bruder Max Müller mit dem SV Grün-Weiß Helvesiek in der Kreisliga erstmals aufeinander. In der Frage, wer das Duell gewinnt, sind sich beide uneins. In einer anderen Sache haben beide Fußballer dieselbe Meinung.

Wer gewinnt das Kellerduell?

Max Müller: Ganz klar wir.

Michel Müller: Ich glaube, dass wir das gewinnen. Wir sind auch der Favorit. Die Rolle nehmen wir an. Wir fahren da hin, um das Spiel für uns zu entscheiden, obwohl wir natürlich um die Stärken von Helvesiek wissen.

Max Müller: Die Favoritenrolle gebe ich dir gerne. Ihr habt ein paar Jahre Kreisliga-Erfahrung.

Wo ist das jeweils andere Team verwundbar?

Max Müller: Rotenburg definitiv in der Defensive.

Michel Müller: Sie haben vorne relativ viel Qualität mit Max Müller und Jona Prigge. Aber hinten sehe ich schon ein paar Probleme. Gerade auf den Außenverteidiger-Positionen und hinter der Kette.

Was sind denn die Stärken Ihres Bruders?

Max Müller: Michels Stärken sind die Ballruhe und die Sicherheit. Im Aufbau ist er sehr stark und er bringt Erfahrung auf den Platz. Natürlich ist er auch torgefährlich.

Michel Müller: Max ist für mich der typische Mittelstürmer. Er braucht nicht viele Chancen, um ein Tor zu schießen. Auch wenn er gerade auf einer anderen Position spielt, er macht seine Tore. Er hat auch ein gutes Gefühl für den Raum, sucht sofort den Abschluss. Die Defensive ist nicht seine Stärke. Das ist mir auch bewusst.

Max Müller: Als linkes Mittelfeld muss ich das aber. (lacht)

Schaffen am Ende beide Teams den Klassenerhalt?

Max Müller: Ganz klar, ja.

Michel Müller: Ja, das ist das Ziel von beiden Mannschaften. Ich bin davon überzeugt, dass auch ihr das schafft. Wir schaffen es eh.

Max Müller: Ich glaub das auch. Klar, wird es schwer. Es wird bestimmt auch bis zum Ende hin spannend.

Michel Müller: Wichtig wäre es für beide Seiten der Familie, dass vor dem vorletzten Spieltag (Rückspiel in Rotenburg, Anm. d. Red.) der Klassenerhalt eingetütet ist.

Da sind Sie sich ja einig. Wer steht am Ende weiter oben in der Tabelle?

Max Müller: Das ist schwer. Da wird nicht viel Luft zwischen uns beiden sein.

Michel Müller: Ich würde ganz selbstbewusst sagen, dass wir über euch stehen. So war der Anspruch vor der Saison. Und ich würde auch sagen, dass wir vor Helvesiek den Klassenerhalt sicher machen werden.

Max Müller: Hauptsache, wir stehen überm Strich.

Aktuell ist dies bei beiden der Fall. Was fehlt den Teams für eine noch bessere Platzierung?

Max Müller: Das ist recht einfach bei uns – das kompakte Verteidigen. Wir haben viel zu viel Gegentore.

Michel Müller: Bei uns ist es auch recht offensichtlich die Erfahrung. Wir spielen mit einem Altersdurchschnitt von 20 Jahren. Letztes Spiel hatten wir mit Aziz Arnavutoglu einen der Erfahreneren dabei, sonst war ich einer der Ältesten auf dem Platz.

In einem Test sind Sie sich schon auf dem Platz begegnet. Damals gewann Helvesiek. Ist da noch eine Rechnung offen?

Michel Müller: Natürlich. Wir haben das Spiel verloren – für mich auch etwas überraschend. Damals hatten wir davor ein Trainingslager. Aber das nächste Bruder-Duell geht nach Rotenburg, also zum RSV und nicht zum alten Hasen nach Helvesiek. Wer die Tore schießt, ist mir egal. Wir haben zwar eine interne Wette, wer mehr Tore hat, da hinke ich etwas hinterher, aber Hauptsache wir gewinnen das Ding.

Max Müller: Testspiel ist Testspiel, Punkte sind noch mal was anderes.

Michel Müller: Aber vier Tore hast du trotzdem gemacht.

Max Müller: Die würde ich auch gerne wieder machen.