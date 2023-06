Max Lorenz vertreibt den Frust ‒ Rotenburger SV II holt Kreispokalsieg

Von: Matthias Freese

Der passt: Abdullahi Ahmed Abdulleh trifft zum 5:2 und damit zum dritten Mal. Union-Keeper Leonard Stripling, Jan Luka Boosfeld (r.) und Thorge Klemens (l.) können nicht mehr klären. © Freese

Aus der Bezirksliga abgestiegen, den Kreispokalsieg als kleine „Entschädigung“ geholt: Der Rotenburger SV II siegte im U16-Finale 9:2 gegen Union II.

Hassendorf – So dicht liegen Trauer und Freude bisweilen beisammen. Am Dienstag hatten die U 16-Fußballer des Rotenburger SV II noch den möglichen Klassenerhalt in der Bezirksliga verpasst, vier Tage später durften die Jungs von Trainer Sascha Lotz und Assistent Endritt Hasanaj jubeln: Beim 9:2 (5:2)-Sieg im Finale des Kreispokals gegen den Kreisligisten JFV Union II schossen sie sich in Hassendorf ein wenig den Frust von der Seele. Das galt vor allem für Max Lorenz, dem ein Viererpack gelang, sowie für Abdullahi Ahmed Abdulleh, der drei Tore erzielte. Doppelt traf zudem Kapitän Elvis Hasanaj.

„Die Jungs waren nach dem Dienstag geknickt“, gestand Lotz. Als Kayhan Kohistani einen Schuss von Kimi Gerla nach feiner Vorarbeit von Ben Kuhlmann zum 1:0 für Union über die Linie drückte (10.), war das jedoch kein Nackenschlag, sondern „der Wachmacher. Von da an hat die Abwehr besser gestanden, das Mittelfeld besser gearbeitet und das Spiel nach vorne war danach perfekt“, stellte Lotz fest.

Max Lorenz zeigt es an – gerade hat er sein viertes Tor erzielt. © Freese

Innerhalb von vier Minuten drehten seine Wümmestädter die Partie. Mittelfeldakteur Max Lorenz (14.), Flügelspieler Abdullahi Ahmed Abdulleh (15.) und erneut Lorenz per Handelfmeter (18.) stellten auf 3:1. Bis zur Pause erhöhte Abdulleh (25./37.), während Gerla mit dem zwischenzeitlichen 2:4 das schönste Tor des Spiels gelang – ein Heber aus der Distanz über Keeper Finn Lotz (35.).

Nach der Pause erstickten die Rotenburger jegliche Hoffnung der Union-Jungs im Keim. Lorenz stockte per Doppelpack (42./62.) auf 7:2 auf, bei Union schwand angesichts der Temperaturen zusehends die Luft. Parierte Leonard Stripling noch stark gegen einen sehenswerten Schuss von Celal Ainto (74.), schied der Union-Keeper nach dem platzierten Freistoß-Treffer von Elvis Hasanaj verletzt aus (76.). Ersatzmann Justin Gericke war bei Hasanajs 9:2 ebenfalls chancenlos (80.).

Sie können doch noch jubeln: Die U16 II des Rotenburger SV ist Kreispokalsieger. © Freese

„Uns war klar, dass es so kommen kann. Tatsächlich hatten wir uns etwas anderes vorgenommen. Dazu hätte aber gehört, dass wir unsere Leistung auf den Platz bekommen hätten“, resümierte Union-Trainer Henri Ohlmann, war jedoch nicht wirklich sauer. Im Gegenteil: „Ich freue mich für die Jungs, dass sie es hier spielen durften.“ Sascha Lotz attestierte dem Gegner eine „tolle Moral“ und betonte: „Ich ziehe den Hut vor Union, aber am Ende hat sich unsere Qualität durchgesetzt.“