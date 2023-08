Matthes Rathjen steigt beim RSV aus

Von: Matthias Freese

Matthes Rathjen – hier am Rande des Testspiels gegen den Bremer SV – verlässt den Rotenburger SV. © Freese

Der Flügelspieler erhält die Freigabe für einen Wechsel zum SV Rot-Weiß Scheeßel. Zunächst plant er jedoch, eine Pause einzulegen.

Rotenburg – Seinen letzten Kurzeinsatz in einem Pflichtspiel hatte er Anfang April, in dieser Oberliga-Saison stand Matthes Rathjen kein einziges Mal im Kader des Rotenburger SV. Nun steht fest: Der talentierte Mittelfeldspieler verlässt die Fußballer von der Wümme. Der sportliche Leiter Torsten Krieg-Hasch bestätigte auch, dass der Pass des 19-Jährigen künftig beim Kreisligisten SV Rot-Weiß Scheeßel liegen wird: „Wir haben uns geeinigt. Es waren faire Gespräche.“

Rathjen wechselt damit, bevor das Transferfenster schließt und könnte theoretisch schon am Wochenende spielen. Dazu dürfte es aber nicht kommen, denn er selbst sagt: „Ich mache jetzt erst mal komplett eine Fußballpause und wenn ich irgendwann wieder Lust habe, würde ich bei Scheeßel anfangen und dann irgendwann wieder richtig angreifen.“ In seinem ersten Oberliga-Jahr war Rathjen auf 23 Einsatzminuten bei sieben Einsätzen gekommen. „Ich habe einfach den Spaß am Fußball verloren, und auch in Hinblick auf mein Studium, was nächsten Monat beginnt, habe ich mich dazu entschieden, bei Rotenburg aufzuhören und Fußball etwas runterzufahren“, erklärt er. Der Scheeßeler startet in Oldenburg ein Lehramtsstudium.

Krieg-Hasch ist „zwiegespalten“

„Ich kann ihn verstehen“, betont Coach Tim Ebersbach. „Es ist alles etwas unglücklich verlaufen, weil er lange und zwischendurch immer wieder verletzt war und Matthes auf seiner Position große Konkurrenz hat.“ Hinzu kam im Frühjahr das Abitur und jetzt der bevorstehende Wohnortwechsel. „Er ist nie richtig in Tritt gekommen.“

Krieg-Hasch macht keinen Hehl daraus, dass er hinsichtlich des Wechsels „zwiegespalten“, ist. „Scheeßel ist ja ein unmittelbarer Konkurrent meiner Zweiten und Kreisliga hätte er auch bei uns spielen können. Er ist aber an uns herangetreten. Wegen seines Studiums kann er nicht regelmäßig trainieren, da ist das vielleicht der richtige Schritt, zumal Scheeßel sein Heimatverein ist.“